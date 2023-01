"Il s'est fait menotter et mettre en prison" : Nikola Lozina face à la justice ? Il risquerait gros !

Candidat emblématique des Marseillais vs le Reste du Monde, Nikola Lozina fait en ce moment beaucoup parler de lui. Le père de famille a en effet rompu avec Laura Lempika, la mère de son fils, Zlatan. Après plusieurs semaines de rumeurs, les deux candidats ont officialisé leur séparation. "Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et un accord commun que je vous annonce la fin d'une belle histoire...", a déclaré Laura sur Instagram.

"Nous avons réussi la plus belle des victoires : notre fils ! et c'est ce qui compte le plus pour nous... Nous ferons en sorte qu'il soit le plus heureux possible. (...) Nous avons été heureux ensemble... mais nous souhaitons et préférons avancer séparément, mais main dans la main pour le bien être de notre enfant, qui est notre priorité !" De son côté, Nikola Lozina a demandé à sa communauté de respecter leur choix. Et pour ne rien arranger, la blogueuse Mayamo TV a déclaré que "Laura aurait trompé Nikola avec un mec blindé à Dubaï. Elle se sent fraîche depuis qu'elle a refait son corps et elle serait en couple avec cet homme".

Nikola Lozina obligé de porter un bracelet électronique ?

Malheureusement, Nikola Lozina enchaîne les galères. Cette fois-ci, c'est le blogueur Aqababe qui a lâché une bombe sur son compte Instagram. Selon ses informations, l'ami de Julien Tanti a de sérieux problèmes avec la justice. "Selon ma source policière belge, il y a deux mois, Nikola s'est fait interpeller à l'aéroport en voulant prendre son vol pour Doha. Il s'est fait menotter et mettre en prison".