"Il n'en a pas besoin" : le gardien de la Pologne parie de l'argent avec Lionel Messi en plein match, mais il refuse de payer

C'est officiel, l'Equipe de France affrontera la Pologne en huitièmes de final de la Coupe du Monde 2022 lors d'un match qui sera organisé le dimanche 4 décembre à 16h. Un tirage favorable pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé après l'humiliante défaite contre la Tunisie ? Si on pense à la performance cataclysmique des Polonais contre l'Argentine, on peut effectivement le penser.

Toutefois, attention à l'enflammade, c'est vite oublier un détail : en plus de l'un des meilleurs attaquants au monde (Robert Lewandoski), la Pologne possède également un gardien de très grande qualité à savoir Wojciech Szczesny. Et justement, le portier de la Juventus Turin - passé par Arsenal, a une nouvelle fois démontré tout son talent hier soir en arrêtant magnifiquement un penalty tiré par Lionel Messi.

L'improbable pari entre Szczesny et Messi

Un péno qui, à en croire le Polonais, aurait d'ailleurs été la source d'une scène aussi drôle que WTF entre lui et le septuple Ballon d'Or sur le terrain. A l'occasion d'une interview accordée à la fin du match, Wojciech Szczesny est en effet revenu sur ce penalty litigieux sifflé après une faute de sa part sur le visage du capitaine argentin et sur sa réaction au moment où la VAR s'est enclenchée.

"Avec Messi, on a parlé avant le penalty et je lui ai dit que je pouvais parier 100 euros que l'arbitre ne l'accorderait pas, a-t-il confié avec humour. Donc j'ai perdu le pari avec Messi." Puis, le gardien l'a ajouté, toujours en détente totale, "Je ne sais pas si c'est autorisé [ce genre de pari] à la Coupe du monde, je vais peut-être même être banni par la FIFA pour cela. Mais je m'en moque pour l'instant".

Pour l'heure, on ne sait pas si la FIFA va réellement le sanctionner pour ça (la FIFA est déjà occupée avec une réclamation ridicule de l'Equipe de France), mais on sait déjà que Wojciech Szczesny n'a aucunement l'intention de s'acquitter de sa dette. "Je ne vais pas non plus payer Messi, a-t-il balancé avec un grand sourire. Il s'en fout de 100 euros. Je pense qu'il n'en a pas besoin."

Heureusement qu'il n'a pas parié avec Cristiano Ronaldo. A en croire la rumeur du moment, le joueur du Portugal - qui a été viré par Manchester United, pourrait rejoindre un club en Arabie Saoudite pour un salaire annuel de 200 millions d'euros. Oui, l'argent semble plutôt important pour lui.