"Il est taré ce mec, je l'emm*rde !" : Adixia encore en furie contre Simon Castaldi dans Le Reste du Monde

Adixia a enfin fait son entrée dans la villa du Reste du Monde, romance à Ibiza. Et on peut dire que son arrivée a été fracassante ! Après avoir appris que Simon Castaldi l'avait trompée avec Virginie, elle a promis de "pourrir la vie" du fils de Benjamin Castaldi et a insulté sa nouvelle conquête.

Dans l'épisode diffusé ce jeudi 11 août 2022 sur W9, Simon, qui a récemment pris la parole sur Instagram pour évoquer cette histoire, explique à Nikola Lozina qu'il ne peut pas sortir, car il se sent trop mal. Il serait même victime de crises de spasmophilie. Mais cela ne l'a pas empêché de faire une demande culottée à son ami. Il l'a missionné de surveiller Adixia et Virginie.

"Il est complètement taré ce mec"

Une demande que Niko, qui n'a jamais cautionné le rapprochement de Simon avec Vivi, a tout de suite été répéter à Adixia. "Il m'a dit 'surveille Adi et Vivi' et après il m'a dit 'surveille surtout Adi", explique le papa de Zlatan.

Une info qui fait complètement halluciner l'ex de Paga. "Il est complètement taré ce mec", s'écrit-elle, avant d'ajouter : "Je l'emmerde complet ! Je suis célibataire. Il ne s'est pas gêné, je ne vais pas me gêner".

"Moi y a personne qui me surveille. C'est évident que la vengeance a commencé. J'ai besoin de me défouler. Donc c'est clair que je vais me faire très belle ce soir", continue-t-elle, bien décidée à se venger, en salle d'interview.