"Il est dangereux", "un zoo" : les internautes hallucinent devant Patron Incognito et le manque d'hygiène

Un des boss de Pokawa dans Patron Incognito : recettes changées, manque d'hygiène... C'est la cata

Ce 20 octobre 2022, c'était la diffusion de Patron Incognito sur M6, l'émission où le boss travaille pour ses employés. C'est Maxime Buhler, un des deux patrons Pokawa (une enseigne de poke bowls inspirés de la gastronomie hawaïenne qui cartonne en France), qui s'est prêté au jeu. Il a visité trois de ses établissements... et il a été choqué. Le patron a pu voir un manque de formation et de rigueur chez des employés, avec notamment un cuisinier qui ne respecte pas les recettes du cahier des charges et ajoute du gingembre dans du guacamole, sans que cela soit précisé pour des possibles clients allergiques.

Niveau conditions d'hygiène aussi, les normes ne semblent pas respectées, tout comme les conditions de travail. Dans un des établissements, une cuisine n'est pas au même endroit que le restaurant, elle est située à quelques rues. Du coup, les employés font des allers-retours avec du poisson cru (qui fait partie des ingrédients principaux des poke bowls), ce qui pose problème dans la chaîne du froid. Sans oublier un réfrigérateur en panne, le manque de lave-vaisselle, l'absence de toilettes, ou encore pas de vestiaire pour les employés qui sont obligés de se changer, et donc de se retrouver torses nus, dans les petits locaux du restaurant...

Les twittos sous le choc devant les images de Patron Incognito

Sur Twitter, le hashtag #PatronIncognito était en TT tellement l'épisode a fait réagir les téléspectateurs et téléspectatrices. Les twittos qui avaient trouvé un employé imbuvable dans Patron Incognito en août 2022, ont là aussi encore une fois râlé sur les réseaux. Ils ont fait une liste des dysfonctionnements, et elle est longue ! Les internautes ont en effet été nombreux à pointer du doigt les différents problèmes flagrants abordés plus haut dans l'article, tant ils ont halluciné.