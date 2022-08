"Honteux", "c'est très grave"... Ce placement de produit d'une candidate de télé-réalité révolte les internautes

De son côté, le compte @mon_exclu_tv, n'a pas hésité à confronter directement Marwa : "Tu peux nous expliquer une telle différence ? Et après vous osez dire que vous n'arnaquez pas votre communauté. Honteux !".

Les candidats dans la sauce

Les placements de produits des candidats de télé-réalité sont de plus en plus analysés par les blogueurs et provoquent des bad buzz. Après Maëva Ghennam et sa pub pour avoir le "vagin d'une adolescente" et Fidji et ses produits dangereux, on a eu droit à Milla Jasmine et son savon intime... Marwa vient donc s'ajouter à cette liste et on imagine qu'elle s'en serait bien passée !

Pour le moment, la candidate de télé-réalité n'a pas réagi. Étonnement, Booba, qui est en guerre contre les influenceurs et qui raffole en général de ce genre d'histoire, n'a pas encore tweeté à ce sujet non plus.