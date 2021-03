etudiantspasinfluenceurs : le gouvernement répond aux jeunes qui ne se sentent pas représentés

Les (vrais) étudiants ne se reconnaissent pas, ils mettent le hashtag #etudiantspasinfluenceurs en TT

Après le président de la République Emmanuel Macron qui lançait un défi à McFly et Carlito sur une vidéo de gestes barrières, c'est Gabriel Attal qui avait invité des influenceurs à l'Elysée. C'était à l'occasion de la première de l'émission #SansFiltre, sur Twitch et YouTube, le mercredi 24 février 2021. Un streaming vidéo qui se fera une fois par mois pour débriefer le Conseil des ministres avec des invités. Une rencontre entre le porte-parole du gouvernement et EnjoyPhoenix, Fabian CR, Elise Goldfarb, Julia Layani et Malek Délégué lors de laquelle de nombreux jeunes étudiants ne se sont pas sentis représentés.

Sur Twitter, beaucoup ont regretté l'absence de vrais étudiants et ces deniers ont avoué ne pas se sentir représentés, eux qui avaient déjà lancé le hashtag #étudiantsfantômes. Pour eux, inviter des influenceurs qui sont pour la plupart déscolarisés et gagnent (très) bien leur vie, c'est être déconnecté de la réalité.

Parce que les étudiants souffrent depuis le début de la pandémie de coronavirus. Avec les universités fermées, les cours à distance les ont isolés, ils se sentent seuls, peuvent tomber dans le décrochage scolaire ou pire, avoir des pensées suicidaires. Sans compter l'arrêt de nombreux jobs étudiants qui les ont plongés dans la précarité étudiante, qui était déjà existante. De nombreux twittos ont alors lancé le hashtag #etudiantspasinfluenceurs, qui était en TT sur Twitter ce samedi 27 février 2021.