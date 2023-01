"Être gros, c'est un choix" : un acteur de plus belle la vie partage sa métamorphose, son message passe très mal mais il en rajoute

Kjel Bennett se fait recadrer sur Instagram

"Photo du jour. Zéro excuse. Discipline 100%. Être gros, c'est un choix". Si le jeune comédien a de quoi être fier de lui, ce commentaire en particulier n'est pas passé du côté de plusieurs internautes. L'un d'entre eux a en effet pointé du doigt le fait que certaines personnes souffrent parfois de troubles alimentaires ou de maladies et qu'elles ne choisissent pas d'être en surpoids.

Le comédien se justifie après avoir été lynché

Un coup de gueule qui n'est pas passé inaperçu auprès de Kjel. "J'ai reçu beaucoup de messages de ce genre. Oui, c'est bel et bien un choix", assure-t-il. "Je ne dis pas que c'est aussi facile quand on est malade VS quand on ne l'est pas, mais ce n'est pas impossible. Le problème avec ce genre de messages, c'est rassurer la fainéantise chez les gens. C'est rassurer la procrastination. (...) Tu n'es pas en dépression et donc incapable d'aller à la salle, tu es en dépression car tu refuses d'aller à la salle. Parfois, il faut faire quelque chose qu'on n'aime pas pour obtenir quelque chose qu'on aime. (...) Dire 'je ne peux pas car...', c'est déjà une excuse. Tout le monde peut."

Pas sûr que cette réponse calme les internautes.