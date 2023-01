Plus belle la vie : ce nouveau gros coup dur pour les fans pourrait en fait devenir une excellente nouvelle pour une suite !

Le 18 novembre 2022, une page de la télévision se tournait avec la diffusion du dernier épisode de Plus belle la vie. Une annulation signée France Télévisions difficile à accepter pour les fans et les acteurs qui n'avaient pas envie de dire au revoir à la série quotidienne, qui vient de prendre une tournure encore plus frustrante.

Plus belle la vie disparait de France Télé

Comme l'a repéré Télé-Loisirs, la série a (presque) été intégralement effacée d'Internet. Alors qu'il était encore récemment possible de découvrir des épisodes et extraits de la série, ainsi que des documentaires et making-of sur les coulisses ou encore des interviews sur le site de France.TV, tout a finalement été supprimé le 1er janvier dernier.

De même, là où Salto proposait jusqu'à présent la possibilité de se lancer dans des marathons au Mistral, la plateforme de streaming - co-créée par France Télévisions, a également pris la décision d'invisibiliser le travail des équipes de la série puisque, à ce jour, plus aucun épisode n'est disponible. Pour avoir la chance de replonger dans les aventures de Roland, Thomas, Mélanie & cie, il faut désormais se rendre sur Amazon Prime Video. Et encore, seules les quatre premières saisons y sont proposées.

Pour faire simple, l'unique moyen existant aujourd'hui pour revoir quelques images de Plus belle la vie est de se rendre sur la chaîne YouTube officielle dédiée à la série qui y partage quelques montages vidéos des meilleurs moments. En revanche, rien ne dit qu'elle ne sera pas la prochaine à fermer... Tout dépendra de qui en a les droits.

Une mauvaise nouvelle... avant une bonne nouvelle ?

Justement, cette situation particulièrement décevante n'est tout simplement qu'une question de droits. De par son contrat qui liait le groupe à Newen (producteur), France Télévisions avait uniquement accès à ce contenu (épisodes, images...) jusqu'au 31 décembre 2022. Traduction ? La société de production est désormais l'unique détentrice de ces droits et peut donc en faire ce qu'elle souhaite, à savoir : les garder dans un placard à jamais ou... les louer/revendre pour continuer à se faire de l'argent avec.

Et ça tombe bien, un collectif composé d'acteurs et techniciens de Plus belle la vie a récemment annoncé son intention de sauver la série. A ce sujet, le collectif aimerait convaincre Newen de lui céder ses droits pour récupérer des décors ainsi que la bible qui regroupe tous les éléments de cet univers, tout ça dans le but de créer de nouveaux épisodes sur une nouvelle plateforme dédiée à la fiction. Et le fait que France Télévisions ne soit désormais plus attaché à PBLV pourrait donc faciliter un tel accord.

Bref, si la disparition actuelle de Plus belle la vie est effectivement frustrante, elle pourrait rapidement être à l'origine d'une bonne nouvelle.