"Elle se prend pour qui ?", "Elle est insupportable"... Une candidate d'Un dîner presque parfait allume ses concurrentes, Twitter excédé

Juste avant Le Cross : Les Marseillais vs Le Reste du Monde vs Les Motivés, W9 mise sur Un dîner presque parfait. La chaîne a lancé une semaine spéciale "Le choc des métiers" de son divertissement quotidien le lundi 6 février 2023. Durant cinq jours, Marie-Laure, Aurélie, Nehla, Sébastien et Caterina vont porter cette spéciale d'Un dîner presque parfait. Lors de l'épisode inédit, diffusé par W9 le mardi 7 février, Aurélie a eu pour mission de parfaire un repas pour ses quatre concurrents de la semaine.

>> Illan Castronovo pète un câble dans Un dîner presque parfait <<

Nehla déchaînée contre ses concurrentes

Nehla a fustigé le look de Marie-Laure. Celle qui se présente comme une "vraie fashionista" lui a lancé : "La jupe, je n'aime pas, on dirait un mélange de nappes ou de rideaux. Les petites fleurs, ça fait vite mémé !". "De toute façon, qu'on ait un sac poubelle et qu'on soit joliment habillée, ça ne lui va jamais...", a réagi sa concurrente.

La voix-off de l'émission s'est alors demandée si le métier de Nehla n'était pas "critique mode". La candidate ne s'est pas arrêtée là et à jeter son dévolu sur Caterina. "Elle a fait une petite robe blanche très basique. Par contre, c'est très ouvert. Il n'y a rien qui va. On ne met pas du noir et du blanc. On n'est pas chez les dalmatiens ! C'est moche, ce n'est pas beau, ça ne se fait pas !", a-t-elle asséné.

Le ton est ensuite monté d'un cran. Nehla a violemment critiqué la tenue d'Aurélie. "La ceinture en paille, je n'aime pas du tout. La robe, je n'aime pas les coeurs...", a-t-elle balancé. La réaction de sa concurrente ne s'est pas faite attendre. "Tu n'aimes rien de toute façon. Si je parle de toi, tu as vu la tête que t'as. Tu as vu le costard que t'as !", lui a-t-elle lancé.

>> Une candidate d'Un dîner presque parfait frappe sa concurrente <<

Les téléspectateurs de W9 agacés

L'attitude de Nehla a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. "Elle se donne une image pour faire de la télé-réalité", a suspecté une téléspectatrice de W9. "Elle se prend pour qui Nehla ? Elle donne tellement de leçons et confond du thym avec une tranche d'arbre. Faut redescendre sur terre mademoiselle !", a écrit une autre sur Twitter.