Illan dans Un diner presque parfait : personne ne le reconnaît, il pète un câble

Illan se vexe dans Un dîner presque parfait

Début décembre 2019, Illan et Yumee se sont séparés. Côté professionnel, celui que vous avez pu suivre dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 (alias Les Princes de l'amour 7) sur W9 a participé à Un diner presque parfait sur la même chaîne de la TNT. "Je vais arriver dans la maison en mode star system" s'est exclamé avec joie le candidat de télé-réalité. Sauf que personne ne savait qui il était dans l'émission qui s'est déroulée à Saint-Etienne.

Une absence de réaction de la part des autres participants qui a beaucoup énervé Illan. Agacé que les gens ne lui aient pas dit qu'ils l'avaient reconnu, le prince qui s'est clashé avec Milla a pété un câble face caméra : "Je me présente 'bonjour, bonjour'. Je vois des regards du style : 'J'ai l'impression de le connaître mais je dis rien'. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de ne pas me connaître, mais ils savent très bien qui je suis".

Les candidats avouent ne pas du tout le connaître

Certes, Illan a beaucoup été vu à la télévision ces derniers temps, depuis ses débuts dans 10 couples parfaits sur TFX, aux Anges 12 (où il a été viré du jeu avant même d'intégrer la villa) sur NRJ12 en passant par La Villa des Coeurs Brisés 4 sur TFX ou encore Moundir et les apprentis aventuriers 4 sur W9. Mais tout le monde ne regarde pas forcément des programmes de télé-réalité.

Stéphanie, l'une des candidates d'Un dîner presque parfait a d'ailleurs assuré qu'elle n'avait jamais vu Illan : "Non, je ne le connais pas du tout. Ce garçon, il ne me dit rien du tout".