"Elle réclamait 25 000 euros" : ce chroniqueur de TPMP victime de chantage, ses photos très intimes ont failli fuiter

Ce mardi 10 janvier 2023 dans TPMP, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont débattu sur le sujet : "Est-ce devenu dangereux d'être une célébrité ?". Matthieu Delormeau et Guillaume Genton n'étaient pas d'accord et se sont clashés. D'autres chroniqueurs ont raconté des anecdotes qui leur sont arrivés : Gilles Verdez est régulièrement menacés sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli a été harcelée par un fan, etc... Parmi toutes les histoires, une a particulièrement surpris les personnes présentes autour du plateau : celle de Jean-Michel Maire. Le chroniqueur a été victime de chantage par une jeune fille.

"J'ai été victime d'une tentative de chantage et d'extorsion de fonds"

"Dernièrement, j'ai été victime d'une tentative de chantage et d'extorsion de fonds. J'étais célibataire à ce moment-là. Et comme par hasard, quand on est un peu connu, on reçoit beaucoup plus de messages de jeunes filles jolies, que quand on est dans l'ombre. Et du coup, j'ai commencé à échanger avec cette jeune fille-là, on s'est échangé des photos...", commence celui à qui un fan a proposé 700 000 euros pour coucher avec sa femme.

"Moi, j'étais en pleine confiance parce que ça faisait tellement de temps qu'on parlait, c'est arrivé progressivement, on s'est échangé des messages, on se racontait nos vies, c'est devenu plus intime...", précise Jean-Michel Maire.

"Elle réclamait 25 000 euros"

"Un jour, un journaliste du magazine Public, que je connais un peu, m'a appelé en me disant : 'Est-ce que c'est normal qu'on reçoive des photos intimes de toi à la rédaction ?' J'ai écrit à la personne, et sachant qu'elle était dévoilée, elle m'a tout de suite dit qu'elle réclamait 25 000 euros pour cesser d'essayer de vendre les photos en question à la presse. Le magazine m'avait dit que, de toute façon, ils ne feraient jamais paraître ce genre de photos, mais pour que je sache que ça circule", raconte-t-il ensuite.

"J'ai contacté la police, qui a tenté de donner rendez-vous et de piéger cette personne, car elle prenait vraiment des précautions avec des téléphones à carte prépayée, etc. Mais elle a dû se méfier et la police n'a pas réussi à la choper", continue le chroniqueur, avant de conclure : "Mais à un moment, j'ai quand même eu un peu peur, parce que ça devenait vraiment très intime".

Heureusement pour Jean-Mi, aucune photo n'a fuité.