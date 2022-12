TPMP : une proposition folle à 700 000 euros, un chroniqueur balance

Pourtant l'un des chroniqueurs historiques de TPMP, Jean-Michel Maire se fait de plus en plus rare dans l'émission de Cyril Hanouna. Récemment, le journaliste a sorti un livre sur sa vie et il a fait le buzz à cause d'une faute d'orthographe dans le titre. Sur la couverture, on peut lire "Mémoire d'un looser heureux", là où il aurait fallu privilégier "loser" avec un seul "o", car "Looser" écrit de cette façon existe signifie "plus lâche, plus instable".

Jean-Michel Maire a rapidement pris la parole pour s'expliquer sur cette erreur, mais il s'est encore planté. "Je vois que tout le monde s'excite sur les deux o du looser de mon livre. Alors oui c'était fait exprès", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Avec un seul "o" ça signifie instable, ce qui me correspond assez. Si je n'en avais mis qu'un, autant de personnes m'auraient dit qu'il en fallait deux...".

Une nouvelle erreur, car loser = perdant et looser = plus lâche, plus instable. Les internautes n'ont d'ailleurs pas tardé à le lui faire remarquer. Mais ce n'est pas ce détail qui va l'empêcher de faire la promo de son bouquin. Ce samedi 3 décembre 2022, il était d'ailleurs invité dans TPMP People pour en parler. Il est revenu sur de nombreuses anecdotes incroyables sur sa vie.

700 000 euros pour coucher avec une femme et son mari

Mais Matthieu Delormeau a été particulièrement marqué par l'une d'elle. "Il y a une anecdote géniale où tu racontes qu'un homme t'a proposé 700.000 euros pour coucher avec sa femme et lui regarde", raconte celui qui a embrassé Delphine Wespiser après une danse.

"Alors 700 000 euros oui, pour coucher avec sa femme oui, mais lui ne regardait pas. Il participait aussi. Surtout il participait. J'ai été contacté par un agent. J'étais le fantasme de sa femme, donc la conversation a commencé en discutant le prix. Moi j'étais plutôt partant pour un week-end dans le Sud à 700 000 euros. J'ai vu la photo de sa femme qui était ravissante, donc je me suis dit 'j'ai fait d'autres conneries, donc une de plus à 700 000 euros ça vaut le coup'. Mais j'ai vite appris en fait que j'étais le fantasme des deux. J'ai dit non", se souvient-il.

Face à la surprise des chroniqueurs suite à ce refus, Jean-Michel s'est expliqué : "L'argent n'a jamais été un moteur pour moi. C'est pour ça que j'ai refusé. Je me suis dit 'pourquoi tout à coup ça en deviendrait un pour une histoire de c*l ?'".

Un choix qu'il ne regrette pas, même s'il y repense parfois.