"Elle fait ça en Libanie" : le placement de produit le plus raté de l'été se fait atomiser par les internautes

Découvert dans Koh-Lanta : Cambodge en 2017, Dylan Thiry s'est principalement illustré à la télévision ces dernières années grâce à ses participations à des émissions de télé-réalité comme La Bataille des couples 2, La Villa des coeurs brisés 6 ou encore Les Princes et les Princesses de l'amour 9. Et forcément, en tant que digne représentant du genre, il n'est pas rare qu'il se retrouve à l'origine de quelques fails mémorables à faire déprimer les profs de la France entière.

L'énorme fail de Dylan Thiry durant un placement de produit

Ainsi, après Kim Glow qui a réécrit les livres d'Histoire en déclarant "La première Guerre mondiale était en 19-45", Léana et Aurélie Dotremont qui ont imaginé de nouvelles expressions comme "Je peux plus me le voir en teinture" / "Je ne suis pas sortie de l'asperge", et Jessica Thivenin qui a détruit la langue de Molière avec son "Elle est pleine de cultivage", Dylan Thiry vient tout simplement d'inventer un nouveau pays. Rien que ça.

Comme tout bon influenceur qui se respecte, le récent adversaire de boxe de Benji Samat a en effet profité de ses réseaux sociaux cette semaine afin de polluer notre écran avec un énième placement de produits. Au programme ici ? Pas de pubs pour des paris en ligne, ni pour des cures d'oxygène dangereuses, mais... pour un sac de luxe.

Un produit censé être magnifique, unique et indispensable, qu'il a présenté d'une façon... inattendue. "Il faut savoir que c'est [fait par] une maison de couture libanaise, elle fait ça en Libanie. C'est une dinguerie", a-t-il sobrement commenté lors d'une story. Oui, vous avez bien lu, Dylan Thiry a renommé le Liban, célèbre État du Proche-Orient, en "Libanie".

Twitter se moque du candidat de télé-réalité

Un fail aussi monumental que ridicule qu'il explique par le fait que le français n'est pas sa langue maternelle (il vient du Luxembourg), et qui, vous vous en doutez, n'est pas passé inaperçu. Dès la découverte de cette nouvelle perle de télé-réalité, les internautes n'ont pas hésité à se moquer du candidat sur Twitter. "Libanie... Mais quel inculte ce mec. Il fait pitié", peut-on ainsi y lire entre deux insultes violentes à son sujet, tout comme, "Libanie ? Non mais je rêve, c'est ça les idoles de la jeunesse d'aujourd'hui #LaFranceEnSucette".

Et comme si la honte n'était déjà pas assez grande, il a également vu Booba réagir afin de l'humilier un peu plus. Alors que le rappeur accuse régulièrement Dylan Thiry d'arnaquer ses abonnés avec du dropshipping notamment, il vient cette fois-ci de balancer : "Mais enfermez-les tous et vite, c'est plus possible. Tu vas connaître la prisonie et les Panzani". Pas sa meilleure punchline, mais le message est passé.