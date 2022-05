Fidji Ruiz : un placement de produit dangereux pour ses abonnés ? Les internautes choqués et scandalisés

Les internautes choqués

Face à cette révélation, les internautes n'ont tout logiquement pas caché leur colère. "Grave quand j'ai vu sa story j'ai halluciné. Mon Dieu ils devraient tous être en prison c'est horrible y'a des jeunes qui les suivent et ça va finir par des drames 😭😭😭", "Je l'aime bien à la base, mais là c'est du n'importe quoi sérieux j'ai pensé à ceux qui vivent avec et qui aimerait s'en passer", "Je suis outrée ! Le droshipping a gogo c'était une chose. Mais là on bousille le capital santé des personnes.. mais comment c'est possible", "Le caisson dont elle parle c'est de l'hyperbares. C'est pour soigner les infections pour les plongeurs aussi et pour beaucoup d'autres choses graves médicales et sûrement pas pour du confort esthétique" peut-on lire, entre autres, dans les commentaires.

On imagine que celle qui a déjà déclaré regretter une opération de chirurgie esthétique se serait bien passée de cette polémique...