Fidji Ruiz mariée en secret à Anas depuis bientôt 1 an : elle confirme avec des photos

Pourquoi elle n'a pas voulu dévoiler son mariage avec Anas

'Monsieur et Madame Benturquia . Il y a le nom qui nous est attribué à la naissance et le nom que l'on choisit de porter par amour ♥️ Nous devons vous avouer un secret hihi. Certaines personnes s'en doutent, d'autres pas. Oui nous nous sommes unis devant Dieu le 26 juillet 2021." a écrit la star de télé en légende des images. Dans son message, Fidji avoue avoir souhaité garder ce mariage secret pour "vivre cette première année de jeunes mariés dans l'intimité la plus totale. Nous voulions garder ce secret et savourer tout cela en toute exclusivité."

Si Fidji et Anas ont dévoilé leur union, c'est parce qu'ils se sont mariés civilement récemment, ce qui a relancé les rumeurs d'un mariage secret chez ses abonnés. "Il est temps pour nous de vous partager tout ce bonheur (...) Je t'aime dans cette vie et dans l'autre. Tu es l'homme de ma vie, je suis honorée de porter ton nom et d'être ta femme. Je remercie Allah de m'avoir bénie en te mettant dans ma vie et en faisant de moi ta moitié." a posté Fidji. Toutes nos félicitations !