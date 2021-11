Fidji Ruiz mariée en secret à Anas depuis plusieurs mois ?

Contrairement à ce que laissaient récemment entendre certaines rumeurs, la vie sentimentale de Fidji Ruiz va parfaitement bien. En couple depuis plus d'un an avec le rappeur Anas, l'ex-candidate de La Bataille des couples 2 est aujourd'hui plus comblée que jamais. C'est en tout cas ce que laisse penser la capture de l'une de ses supposées conversations privées sur Instagram partagée par le compte Wassim.TV.

Fidji Ruiz mariée en secret ?

Visiblement lassée de voir sa vie se retrouver au centre de n'importe quel ragot et être constamment critiquée, Fidji Ruiz aurait donc tout simplement contacté un Internaute pour lui signifier que son commentaire haineux et diffamatoire n'avait pas lieu d'être.

"Je suis mariée au nom de Dieu. Dommage de venir me juger sous mes publications sans connaître les fonds" aurait-elle ainsi déclaré, avant de poursuivre plus loin, "Nous sommes mariés, d'où mon message. Et mariés depuis bien longtemps. Ton commentaire sans savoir était déplacé, mais c'est pas grave. Merci pour tes jolis mots." Oui, vous avez bien lu, Fidji et Anas auraient organisé un mariage dans le plus grand des secrets il y a plusieurs mois de cela.

Une révélation à prendre au conditionnel (ni Fidji, ni Anas n'ont confirmé le contenu de cette discussion), mais qui ne serait en rien étonnante. On peut régulièrement le découvrir sur les réseaux sociaux, le couple semble inséparable et n'hésite jamais à partager au public quelques instants de cette vie à deux.

Reste désormais à savoir si Dylan Thiry - qui n'a jamais été tendre avec son ex, était présent à la cérémonie...