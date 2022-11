"Eclaté au sol", "catastrophe" : l'album de Star Academy 2022 se fait détruire, y compris par les fans de l'émission

Les fans sont au bout de leur vie

Des propos durs ? Peut-être, mais approuvés par une grande partie des téléspectateurs. Il suffit de parcourir les réseaux sociaux pour constater que ce projet - principalement porté par les voix de Enola, Louis, Anisha, Léa, Julien, Paola, Stan et Chris, est loin de répondre aux attentes et promesses, allant jusqu'à ignorer tout le travail réalisé par les chanteurs au fil des semaines lors des primes.

"7 chansons et un solo pour Julien, et rien pour Anisha ! N'importe quoi cet album ! Genre Carla et Paola ont aussi un solo ! Il est pourri cet album ! 22 min au total c'est une blague", se plaint une internaute, tandis qu'un autre ironise sur la qualité des reprises produites sur ce CD, "L'album a le mérite de confirmer que le problème de Carla sur Moi Lolita c'était pas de danser en même temps".

Et des commentaires blasés, frustrés et déçus de ce style, ce n'est pas ce qui manque. "L'album Star Ac euuuuuh dégoûté, c'est quoi cette arnaque ? Que 6 chansons et juste 3 de potables ?", est également partagé par une fan, tout comme, "On s'est tapé 6 semaines de prime en suivant nos prefs pour même pas avoir leurs meilleurs titres en solo ?", ainsi que "Ils ont rien respecté sur l'album de la Star Ac. Déjà en quelle année tu fais un album avec 7 titres ? Même la Star Ac d'NRN12 a eu plus de considération. Et coucou Amisse, Ahcène et Cenzo, on colle votre photo, mais chut, ne chantez pas." Oui, ça fait mal. Les Académiciens peuvent déjà faire une croix sur une Victoire de la Musique en 2023...

