"Je vais faire des millions" : Léa (Star Academy 2022) se voit déjà cartonner grâce à la chanson de Vitaa, et pour une fois, ça ne fait pas polémique

C'est déjà la dernière semaine pour l'aventure Star Academy 2022. Et alors qu'ils ne sont plus que quatre candidats encore en lice pour la victoire (Enola, Anisha, Léa et Louis), les professeurs ont décidé de récompenser les finalistes pour leur parcours avec un joli cadeau. Aussi, pour l'ultime évaluation programmée cette semaine, les jeunes chanteurs ont pu performer à l'aide de chansons originales, composées par différents artistes.

Léa prête à surfer sur le succès grâce à Vitaa

A cet effet, Léa - la candidate la plus explosive de cette édition, a eu le droit à un morceau signé... Vitaa. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, alors que la chanteuse n'a pas cessé de se plaindre des stars contactées par la production pour les accompagner au fil des semaines, elle a non seulement validé l'aide de la pote de Slimane, mais elle a surtout approuvé son titre, co-produit avec Renaud Rebillaud.

Comme on a pu le découvrir à l'écran, Léa s'est en effet montrée plus enthousiaste que jamais en découvrant le morceau et les paroles. "Elle est ouf, tu ressens de l'espoir. J'adore. Les paroles c'est moi. C'est énorme", a-t-elle notamment déclaré à Vitaa, les étoiles plein les yeux en découvrant que son idole l'avait parfaitement cernée. C'est grave une chanson que je pourrais écouter. Elle met une bonne ambiance, on a que envie de danser et rigoler." Léa a tellement été emballée par cette proposition qu'elle n'a d'ailleurs pu s'empêcher de lâcher : "Je vais faire des millions".

Les fans veulent déjà la version complète du titre

Une confidence un brin abusée ? Quelque peu égocentrique et déconnectée de la réalité ? Absolument... pas. Il suffit au contraire de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir que les téléspectateurs sont autant charmés qu'elle par cette musique, au point de déjà commencer à réclamer une version clean à écouter sur toutes les plateformes.

"Vitaa elle a compris comment mettre Léa en valeur c'est pas en lui mettant des chansons à voix où elle se casse la gueule au final, c'est super frais et ça lui va vraiment bien", peut-on lire sur Twitter, tout "Cette chanson de Vitaa pour Léa, c'est typiquement la chanson que je mets dans ma voiture pour m'enjailler tout seul" ou encore "Un vrai tube la chanson de Léa ! Vivement la version studio qu'on puisse l'écouter en boucle".