"Des douleurs insupportables" : le fils d'Amandine Pellissard hospitalisé, elle donne des nouvelles

Familles nombreuses, la vie en XXL : "grosse frayeur" pour Adam, le fils d'Amandine Pellissard, hospitalisé en urgence

Amandine Pellissard fait partie des mamans dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Et après avoir eu son mari Alexandre aux urgences, et son fils Octave malade, c'est son fils Adam qui n'était pas bien. Malade et au plus mal, il a été hospitalisé en urgence dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 septembre 2022. "Adam a dû partir aux urgences tout à l'heure vers 20 heures" a-t-elle expliqué dans sa story Instagram, "Mon petit vaillant d'amour. On voit demain. Merci pour vos mots et votre soutien".

"Grosse frayeur hier, cette fois-ci pour Adam" a ajouté la sexy mama (dont une photo a choqué des internautes), avant de donner des nouvelles sur l'état de santé de son enfant. "Il avait des ganglions au niveau de l'estomac qui provoquaient des violentes douleurs abdominales et qui nous ont fait penser à une appendicite. C'était très douloureux en bas du ventre, à droite. Donc, après plusieurs examens et une échographie, on est rentré des urgences et il était 2 heures du matin" a-t-elle détaillé.

"Je n'ai jamais vu mon gamin aussi mal", "le pauvre est épuisé"

Celle que vous pouvez voir dans les épisodes de Familles nombreuses, la vie en XXL a depuis eu les résultats des examens de son fils. Et il ne s'agit pas d'une appendicite, mais d'un virus. "Il a pu quitter l'hôpital" a indiqué Amandine Pellissard, "Après plusieurs analyses et examens", "il a de gros ganglions au niveau de l'estomac, ce qui provoque ces douleurs insupportables pour lui. Et la fièvre à 40 degrés est difficilement soulagée avec le paracétamol. C'est, à priori, d'origine virale".

"C'est un virus vraiment virulent pour mettre mon enfant dans un état comme ça. Je n'ai jamais vu mon gamin aussi mal" a précisé l'influenceuse qui avait dévoilé ses nounous très spéciales, "Le pauvre est épuisé, mais cela devrait aller mieux dans les prochains jours".