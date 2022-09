Amandine Pellissard (Familles nombreuses) dévoile les nounous très spéciales de ses enfants quand elle va en boîte

Après avoir passé des vacances particulièrement mouvementées du côté de Saint-Tropez - on se souvient notamment du boycott de quelques plages privées qui ne souhaitaient pas accueillir sa famille, Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) est bien décidée à ne pas se laisser abattre par la rentrée et à profiter un maximum du temps libre qui s'offre à elle.

Ainsi, comme on a pu le découvrir ce mercredi 31 août 2022, après avoir déménagé dans le Sud de la France au cours de l'été, elle et Alexandre (son mari) ont décidé de se faire plaisir en allant faire la fête dans une boîte de nuit au cap d'Agde. Une soirée qui a fait énormément de bien au couple, qui est récemment passé tout proche de la rupture, mais qui a surpris les internautes.

Amandine Pellissard dévoile les nounous de sa famille

Et pour cause, à la tête d'une tribu de 8 jeunes enfants, comment Amandine et Alexandre arrivent-ils à trouver le temps de s'amuser ? Une question qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux et à laquelle la mère de famille vient enfin de répondre. C'est lors d'une story partagée sur Instagram qu'elle a dévoilé son secret.

"Bon, alors pour la question qu'on nous demande tout le temps, à savoir : 'Qui garde les enfants quand vous sortez le soir ?' et bah ce sont eux, a notamment révélé Amandine Pellissard en dévoilant la photo d'un couple de petits vieux. On les adore et ils sont avec nous, partout, tout le temps. Ce sont eux qui s'occupent de nos enfants quand nous on est dehors."

"Nos deux anges gardiens"

Qui sont-ils réellement ? Le mystère reste entier. Tout ce qu'a accepté de confier l'influenceuse, c'est que la famille les considère comme "ses deux anges gardiens" et les décrit comme "ses grands-parents de coeur". Amandine l'a ensuite ajouté, "On en parle peu, mais ils sont merveilleux".

De quoi nous faire comprendre que ces personnes âgées ne font donc pas partie de la famille à proprement parler et ainsi renvoyer, indirectement, une certaine image de majordomes. Heureusement pour les Pellissard, là où leurs moindres faits et gestes sont habituellement scrutés, analysés et critiqués/jugés par les internautes, ces nounous pas comme les autres n'ont pour le moment fait réagir personne ! Pfiou, les miracles existent.