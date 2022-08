Amandine Pellissard (Familles nombreuses), sa relation avec Alexandre menacée ? Elle avoue que leur couple aurait pu "éclater"

Découverte dans Familles nombreuses : la vie en XXL (TF1), la tribu d'Amandine et Alexandre Pellissard est désormais à la tête de sa propre émission intitulée Les Pellissard à Saint-Tropez disponible sur MyTF1 Max. Et comme on peut régulièrement le découvrir à l'écran, si le couple aux huit enfants est particulièrement soudé et semble sur la même longueur d'ondes, tout n'est bien évidemment pas toujours simple pour eux.

Amandine Pellissard a souffert de son statut de maman

A l'occasion d'une interview accordée à Télé 2 semaines, Amandine Pellissard a notamment confessé qu'il avait été difficile pour elle de voir la maternité la définir plus que de raison durant près d'une décennie : "Pendant des années j'ai porté mes enfants, j'ai été enceinte 8 ans non stop, j'ai surtout été maman pendant des années...".

Une situation qu'elle ne regrette pas, mais qui a longtemps menacé la durabilité de sa relation avec Alexandre. "On s'est rendu compte qu'un couple qui va bien, ce sont des parents qui vont bien", a confessé la maman de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave.

"On aurait pu éclater"

Et aussi étonnant que cela puisse paraître au regard du harcèlement dont elle est désormais victime en ligne, c'est son statut d'influenceuse - acquis grâce au succès du programme de TF1, qui lui a finalement permis de se retrouver. Grâce à ses nouvelles responsabilités et la découverte d'une activité inédite, elle a progressivement compris qu'elle n'était "pas qu'une maman mais aussi une femme".

Un état d'esprit libérateur qui lui a redonné confiance en elle, ce qui a par effet boule de neige offert un nouvel élan à son couple, "Finalement, il y a quelques mois, on s'est retrouvés avec mon mari. Il y a un an, on s'est vraiment retrouvés en tant que couple". Aussi, elle l'assure avec bonheur, si elle et Alexandre ont véritablement frôlé le pire par le apssé, "On aurait pu éclater", tout va bien aujourd'hui, "on est plus solide que jamais."

Comme quoi, les placements de produits c'est finalement utile...