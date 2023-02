"Dernier jour. Dernière fois" : une star de Sex Education fait ses adieux à la série, encore un départ dans la saison 4

Quand la saison 4 de Sex Education débutera sur Netflix (probablement d'ici la fin de l'année 2023), les fans devraient avoir un petit choc. Afin de mettre en scène les nouvelles aventures de Otis et Maeve suite aux gros changements opérés lors du final de la saison 3, les créateurs ont en effet imposé un énorme turnover au sein du casting. De quoi faire de la place pour des nouveaux personnages et rafraîchir les intrigues.

De fait, on l'a appris ces derniers mois, ces nouveaux épisodes se feront sans Simone Ashley (Olivia), Patricia Alison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) ou encore Rakhee Thakra (Emily). Une évolution frustrante pour le public, attaché à ces héros, qui n'est cependant qu'une partie de l'iceberg du côté des départs puisque, comme le laissaient entendre quelques stars, d'autres absences ont probablement suivi de façon plus discrète en coulisses.

Ncuti Gatwa fait ses adieux à Sex Education

Malgré tout, on vous rassure, en plus de Maeve (Emma Mackey) et Otis (Asa Butterfield), la suite de la série sera toujours portée par Eric (Ncuti Gatwa). Un véritable soulagement pour les fans alors même que l'acteur a récemment été casté pour ce qui pourrait être le rôle de sa vie - il sera bientôt le nouveau Doctor dans la saison 14 de Doctor Who, mais qui pourrait être... de courte durée.

Cette semaine, le comédien a en effet profité de son compte Instagram pour partager une photo du tournage de Sex Education, avant d'ajouter une mystérieuse légende. "Dernier jour. Dernière fois" a-t-il écrit sans aucun contexte, avant d'ajouter ensuite, "Au revoir bubs, merci pour toutes les leçons apprises et toute cette force acquise". On n'a pas le cerveau de Sherlock, mais ça ne sent pas très bon.