"Comment les gens peuvent être si méchants ?" : Julien Tanti réagit aux critiques sur sa prise de poids

Révélé en 2012 dans Les Marseillais, Julien Tanti est devenu un candidat emblématique de télé-réalité. Les téléspectateurs ont en effet pu le voir enchaîner des dizaines d'émissions où il a toujours fait en sorte de se faire remarquer. Si tout roule côté carrière et qu'il a tout pour être heureux, Julien traverse pourtant des moments compliqués. Tout récemment, le père de Tiago et Angelina a dû faire face à de nombreuses critiques sur son physique et tout particulièrement sur sa prise de poids.

Il faut dire qu'en dix ans, le candidat a bien changé. Pour autant, ce dernier ne se cache pas lorsqu'il apparaît à la télévision ou qu'il se montre sur les réseaux sociaux, bien au contraire ! Julien Tanti s'assume avec ses kilos pris et le fait savoir. Malheureusement pour lui, sa franchise lui a valu d'être moqué par des internautes. Ces derniers ne se sont en effet pas gênés pour lui faire remarquer ses rondeurs.

Julien Tanti n'est pas touché par les critiques

A force d'être moqué sur son physique, Julien Tanti a poussé un coup de gueule en s'adressant directement à sa communauté sur Snapchat : "J'ai reçu plein de messages vraiment pas sympas et vraiment je ne comprends pas comment les gens peuvent être si méchants face à des personnes qui ont du poids". Le candidat l'assure, ces attaques personnelles ne le touchent pas. "Je vous dis la vérité, ça me passe au-dessus mais je pense à ces milliers de personnes que ça touche vraiment. Ce n'est pas sympa. Vous devriez balayer devant votre porte avant de critiquer les gens gratuitement."