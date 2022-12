"Chacun sa life" : Kevin Guedj et Carla Moreau de nouveau en couple ? Il pousse un gros coup de gueule

Après une relation faite de hauts et de (beaucoup) de bas, Kevin Guedj et Carla Moreau ont annoncé leur séparation définitive suite à une rumeur de tromperie. L'ex-candidat des Marseillais aurait couché avec Belle sur le tournage de La Bataille des clans et, même s'il a démenti, toute cette histoire a causé sa rupture avec la mère de sa fille.

Depuis, les deux ex se taclent par réseaux sociaux interposés. Carla a par exemple accusé Kevin d'avoir été un crevard pendant leur relation et l'influenceur l'a remise à sa place. Avec tout ça, on l'avoue, on ne s'attendait pas à la rumeur qui vient de sortir. Selon un blogueur, les parents de la petite Ruby se reverraient et seraient même de nouveau en couple. Mais ils ne voudraient pour l'instant en parler à personne. Une chose qui a rapidement été démentie par Kevin. Malgré cela, les fans du couple croient toujours à leurs retrouvailles et s'en est trop pour le pote de Julien Tanti et Paga.

Kevin Guedj sature et s'énerve sur les rumeurs

En stories sur Instagram, Kevin Guedj est revenu une nouvelle fois sur les rumeurs autour de ses supposées retrouvailles avec Carla. Et il est plus que jamais cash. "Pour en revenir aux 676554788 messages que j'ai reçu... Alors je ne suis pas moi à la recherche du buzz ou autre. Donc on désamorçe rapide." a-t-il d'abord écrit avant d'ajouter : "Je ne revois pas Carla. Voilà au moins c'est clair.". Et avant de vous enflammer sur la possibilité de retrouvailles futures, Kevin est aussi très cash : "Ce n'est pas prévu non plus. Chacun sa life et c'est très bien comme ça." a-t-il ajouté.