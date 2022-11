Kevin Guedj crevard avec Carla Moreau et Ruby ? Sa réponse piquante aux attaques de son ex

La belle histoire de Kevin Guedj et Carla Moreau est bel et bien terminée. En octobre dernier, Belle dévoilait qu'elle aurait couché avec l'ex candidat des Marseillais sur le tournage de La Bataille des clans, une révélation qui a fait exploser le couple. Quelques semaines plus tard, Carla annonçait leur séparation sur Instagram. "Il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair, apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer. Jamais je n'aurais imaginé quelque mois après mon mariage devoir prendre cette décision." avait-elle écrit.

Malgré les rumeurs autour de son ex, Carla Moreau était ensuite restée silencieuse, jusqu'au 16 novembre dernier. Après les rumeurs de rapprochement entre Kevin Guedj et Cynthia (qui avaient démenti être en couple), l'influenceuse a déballé tout la vérité concernant son ex. Elle affirmait notamment que Kevin et la star des Cinquante étaient bien en couple et en profitait pour tacler en beauté son ex. "Je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue, je crois qu'il l'avait oubliée il y a quelques années de ça pour moi et sa fille, donc je suis ravie que de nouveau il puisse payer des nuits de luxe, des spas..." avait-elle déclaré après que Kevin a été vu dans un hôtel avec Cynthia.

Kevin réagit aux accusations de Carla

Quelques jours plus tard, cette histoire est évidemment remontée jusqu'à Kevin Guedj. Dans une story postée ce lundi 21 novembre 2022, l'ex-candidat des Marseillais a réagi aux accusations de son ex avec une petite pique. En partance pour la Coupe du Monde au Qatar, Kevin s'est moqué des propos de Carla qui l'accusait - en gros - d'être un crevard avec sa famille. "Là je vous explique, vu que j'ai pas de carte bleue, je me suis arrêté au tabac pour prendre ça" a-t-il déclaré en montrant un bracelet qui permet de payer sans contact. Et d'ajouter : "Dedans, j'ai la carte bleue en direct, du coup je paye tout avec ça. C'est payé !".