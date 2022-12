"Ce qui manquait à mon Noël" : l'histoire de Timothée, grillé par ses quatre meufs sur Twitter, a régalé les internautes

Comment se faire griller en beauté au pire des moments ! Le 24 décembre 2022, une Twittos appelée Spike a posté une capture d'écran d'une conversation toute mignonne avec son chéri sur le réseau social. Mais quelques instants plus tard, une autre internaute a retweeté en écrivant : "Bonjour, c'est mon mec". "Euh je ne sais pas quoi dire. Je vois ça 10h après, comment dire... C'est aussi mon mec depuis 1 an là. Oh je craque c'est trop ! Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer", a répondu Spike.

Le roi des charos

Mais ce n'est pas tout ! Peu après, une fille a lâché : "Pour info, je suis séparée avec lui depuis octobre 2021, mais on couchait encore ensemble jusqu'en avril. Donc le gars sortait avec vous deux, mais il était chez moi tous les soirs de la semaine". Comme si cela ne suffisait pas pour Timothée, une quatrième twittos à balancé : "Mais on est combien sérieux ??? On avait passé la soirée ensemble. On s'est embrassé pendant qu'il sortait avec d'autres, je crie".

Les internautes ne lâchent pas Timothée

Des révélations qui ont fait passer le fameux Timothée d'inconnu à roi des charos sur Twitter. Depuis maintenant plusieurs heures, il est en TT et les internautes ne manquent pas d'imagination pour le troller.