"Ce ne sont pas des mères, elles ne sont pas enceintes" : selon James Cameron les super-héroïnes de Marvel ont moins d'intérêt que les femmes d'Avatar 2

Ce n'est pas un secret, James Cameron n'est pas le plus grand fan de Marvel. Aussi, actuellement en pleine promo pour la sortie d'Avatar 2 - la voie de l'eau, le réalisateur ne perd jamais une occasion pour envoyer des balles perdues aux différents films de super-héros. Et après avoir critiqué les effets spéciaux autour de Thanos qui ne seraient pas au niveau de ceux qu'il a mis en place pour donner vie au Na'vis, le cinéaste s'en est pris cette fois-ci aux super-héroïnes.

James Cameron saoulé par les faux personnages de Marvel et DC

Au détour d'une table ronde organisée par Variety, Robert Rodriguez a en effet confessé à James Cameron qu'il avait été "pris à la gorge par l'histoire et les personnages que l'on aime dès le début" et été impressionné par le fait de voir "Neytiri chasser alors qu'elle était enceinte ou de voir d'autres femmes enceintes se battre". Un compliment qui a fait plaisir au réalisateur, qui s'est alors autorisé quelques punchlines dont lui seul a le secret.

"Quand je regarde ces films énormes, spectaculaires - et je parle de vous Marvel et DC, ça n'a jamais d'importance l'âge que ces héros ont, ils agissent toujours comme s'ils étaient à la fac, a-t-il dans un premier temps déploré. Ils ont des relations, mais pas vraiment. Ils ne raccrochent jamais à cause de leurs enfants." Un manque de caractère dommageable selon lui, qui estime que ces personnages passent de fait à côté d'une plus grande ampleur : "Ces choses qui nous enracinent, nous donnent du pouvoir, de l'amour et un but ? Ces personnages ne les expérimentent jamais et, à mon sens, ce n'est pas la façon de faire des films".

Le réalisateur voulait retrouver l'humanité de ses héroïnes

Aussi, s'il reconnait la badasserie et l'importance de super-héroïnes comme Wonder Woman ou Captain Marvel, James Cameron leur trouve un manque d'humanité fainéant, qui diminue l'impact de leurs actions : "Ce ne sont pas des mères, elles ne sont pas enceintes quand elles combattent le mal". Or, c'est justement cette humanité transcendée qu'il a de son côté voulu mettre en scène dans sa franchise.

"Tout le monde parle constamment de l'émancipation de la femme. Mais quelle est la grosse partie de la vie d'une femme qu'un homme ne peut pas expérimenter ? C'est là que je me suis dit, 'Si on doit vraiment aller au bout du concept, alors ayons une guerrière enceinte de six mois durant une bataille'", a dévoilé James Cameron. Une idée qui peut surprendre aujourd'hui, mais qui fait pourtant sens d'après le réalisateur.

"Ca n'arrive plus dans notre société, ça n'est probablement plus arrivé depuis des centaines d'années, mais je peux vous garantir qu'à une certaine époque, les femmes devaient se battre pour leur survie et protéger leurs enfants, peu importe si elles étaient enceintes, a-t-il précisé. Et les femmes enceintes sont bien plus aptes à faire des choses athlétiques que ce que notre culture veut nous faire croire. C'est pour ça que j'ai voulu supprimer les frontières. Pour moi, c'était le dernier terrain à explorer".

Et au regard du carton au box-office d'Avatar 2, on peut dire que le pari est réussi tant les spectateurs apparaissent comme subjugués par la force du récit dévoilé à l'écran.