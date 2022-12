"Ce bras photoshopé, c'est pour nous tuer" : une star de télé-réalité moquée sur Instagram après une image (très) mal retouchée

Dans Les Marseillais au Mexique, Benjamin Samat et Maddy Burciaga ont annoncé qu'ils arrêtaient la télé-réalité. Ils ont pris cette décision pour se consacrer à leur couple. Ils ont bien fait puisque quelques temps après, ils ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. "BABY SAMAT is Coming ❤️🤰🏼 Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 3 🥺👶🏻 Nos Rêves se réalisent un peu plus chaque jour... Je T'aime plus que tout et j'ai tellement hâte qu'on devienne futur Papa & Maman 🥰", avaient-ils écrit sur Instagram pour dévoiler la bonne nouvelle.

Maddy Burciaga de nouveau grillée pour une photo retouchée

En septembre 2022, Maddy Burciaga a accouché et donc donné naissance à un petit garçon nommé Andrea. "30.09.2022 👶🏻 Andrea Samat 👶🏻Les Premières Minutes avec Notre Fils... Le plus beau jour de notre Vie ❤️🙏🏼", a déclaré l'influenceuse en légende d'une photo d'elle à la maternité. Malheureusement pour elle, ce cliché a beaucoup fait parler, car de nombreux internautes l'ont accusé de l'avoir retouchée.

Cela lui a d'ailleurs attiré les foudres de Shanna Kress, qui l'a clashée : "La tête de ma mère, quand je regarde les réseaux sociaux, elles viennent toutes d'accoucher... Non mais dites-moi si je me trompe ou pas, là, je vais accoucher dans pas longtemps, faut que je prépare ma trousse à maquillage, le coiffeur et tout si je dois faire une photo ?".

"On dirait Popeye"

Ce dimanche 25 décembre 2022, alors qu'elle a posté une série de photo pour célébrer le premier Noël du petit Andrea, Maddy Burciaga s'est encore une fois faite griller par les internautes en utilisant photoshop. En effet, sur le deuxième cliché de son post, son bras est clairement déformé et les internautes n'ont pas loupé l'influenceuse !