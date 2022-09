"Ça va manger des pâtes à l'eau" : l'iPhone 14 déjà validé par les internautes malgré son prix XXL

Comme chaque année, Apple organisait sa grande conférence de rentrée pour présenter ses nouveaux produits. S'il y a du neuf de tous les côtés, c'est évidemment le nouvel iPhone qui a hypé absolument tout le monde.

L'iPhone 14 dévoilé, les prix s'envolent

Un an après l'iPhone 13, Apple va donc commercialiser l'iPhone 14 dont l'arrivée sur le marché aura lieu dans un peu plus d'une semaine, le 16 septembre 2022. Si ce nouveau modèle ressemble à l'ancien, de vraies nouveautés sont à noter comme l'amélioration des capacités photographiques et deux fonctions d'assistance en cas d'accident (un détecteur d'accident de voiture qui appelle automatique les secours et la fonction d'appel d'urgence par satellite). Autre fonction déjà validée par les internautes ? L'encoche qui, pour la première fois, s'anime et s'agrandit façon pop-up. Une nouveauté qui va apporter encore plus de dynamisme à l'écran et ça, c'est la classe !

Et tout ça, ça a évidemment un coût ! Pour la première fois, le premier modèle de la gamme dépasse les 1000 euros. Car oui, cet iPhone 14 se décline en quatre versions : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Côté facture ? De 1019 euros (pour un iPhone 14 de 128Go) à 2129 euros (pour un iPhone 14 Pro Max à 1 To).

Le best-of des réactions des internautes

Des annonces et un prix qui ont quand même hypé les internautes ! Sur Twitter, ils ont été nombreux à réagir aux nouveautés, à s'exciter devant l'encoche ou encore à ironiser de la réaction de leur proches ou de leur banquier face à leur futur achat. Voici le best-of des réactions :