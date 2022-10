"Ça ne me choquait pas de boire quand je travaillais" : Tom Felton révèle son alcoolisme après Harry Potter

Après la saga Harry Potter, certains acteurs de la saga ont totalement disparu des radars et décidé de changer de vie. D'autres sont restés dans la lumière mais ça n'a pas toujours été facile. Rupert Grint qui jouait Ron a par exemple expliqué qu'il avait failli tout abandonner. S'il n'en a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à présent, Tom Felton a lui aussi traversé pas mal d'épreuves depuis qu'il est célèbre.

"Boire était devenu une habitude"

A 35 ans, Tom Felton vient de sortir ses mémoires, Beyond the Wand, où il raconte sa vie depuis la saga Harry Potter avec ses bons et surtout ses mauvais côtés. L'interprète de Drago Malefoy explique notamment être tombé dans l'alcool après la fin de la saga, alors qu'il avait une vingtaine d'années. A tel point qu'il arrivait même bourré sur les tournages. "Boire était devenu une habitude. Quand on boit pour échapper à une situation, c'est encore plus le cas. Cette habitude n'avait pas lieu que dans les bars mais aussi parfois sur les tournages. C'est arrivé à un point où ça ne me choquait pas de boire quand je travaillais. Je n'étais pas préparé, je n'étais pas le professionnel que je voulais être. Mais l'alcool n'était pas le problème, c'était un symptôme" écrit l'acteur qui a rendu hommage à Robbie Coltrane dans son livre.

Alors qu'il dérapait complètement, Tom Felton a reçu le soutien de ses agents et de sa copine de l'époque, Jade Olivia. "J'ai écouté Jade et les autres, ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets de mon comportement, du fait que je buvais (...) je n'étais pas en état de les entendre" a-t-il expliqué.

Il a été viré plusieurs fois de rehab

Au final, ses proches l'ont forcé à se rendre en rehab... mais Tom Felton a été viré plusieurs fois de centre de désintoxication. Il n'est resté que 24h dans le premier établissement avant de s'enfuir. Il a même été viré d'un autre centre après avoir été retrouvé dans la chambre d'une femme.

Aujourd'hui, Tom Felton a vaincu son alcoolisme et est prêt à en parler pour alerter le plus grand monde. Des années plus tard, l'acteur avoue qu'il n'a "pas honte" de cette période de sa vie. "Ce n'est pas un signe de faiblesse. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision d'écrire ces pages, c'est l'espoir qu'en partageant mes expériences, je puisse aider quelqu'un qui lutte contre ça." confie-t-il.