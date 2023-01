"Ca me dégoûte" : un chroniqueur de TPMP filmé en train de déshabiller une jeune femme, Cyril Hanouna interpellé par les internautes

Pas un jour ne passe sans que l'émission TPMP fasse parler d'elle. Alors que les chroniqueurs se sont récemment laissés aller aux confidences en révélant l'endroit le plus insolite où ils ont fait l'amour, une autre séquence a quant à elle provoqué la colère des internautes. Ce jeudi 12 janvier 2023, Sasha Elbaz était de retour pour dévoiler les coulisses de TPMP et plus particulièrement les comportements en off des chroniqueurs dans 'l'indic de la rédac'.

Une fois encore, Matthieu Delormeau s'est retrouvé en mauvaise posture. Sasha ne s'est en effet pas gêné pour dévoiler un extrait d'un précédent passage de Marco Mouly dans l'émission, ce qui n'avait pas franchement plu au chroniqueur à l'époque. On peut ainsi entendre Matthieu murmurer à Valérie Benaïm qu'il n'en peut plus de voir l'ex roi de l'arnaque. Cyril Hanouna, lui, y a vu là une occasion parfaite pour inviter Marco sur le plateau pour une confrontation.

Certainement pas connu pour sa discrétion, ce dernier a débarqué très remonté. "Je vais le déchirer !", a-t-il lancé à Cyril. Selon lui, Matthieu Delormeau aurait également critiqué ses autres collègues autour de la table.

Marco Mouly dévoile le sein d'une jeune femme

Si cette séquence a largement fait du bruit, elle a pourtant suscité la colère des internautes. La raison ? Plus tôt dans la soirée, une vidéo très hot de Marco Mouly a fuité sur Twitter. On le découvre accompagné de deux très jeunes femmes avant qu'il ne retire le haut puis dévoile le sein de l'une d'entre elles.