"Regarde ce vicieux, je me casse" : Marco Mouly quitte le plateau de TPMP, dégouté par les propos d'un invité

Damien Rieu, militant d'extrême droite, est au coeur d'une grosse polémique sur Twitter depuis quelques jours. Il partage très souvent des images ce qu'il affirme être des musulmans qui prient dans les lieux publics. Pour prouver qu'il partageait ces photos sans la moindre vérification et qu'on pouvait donc douter de ce qu'il affirme, il a été piégé par Cory Le Guen, un journaliste, avec une fausse vidéo tournée dans le tribunal de Paris. Attaqué pour sa haine des musulmans sur Twitter, l'homme était invité sur TPMP pour répondre à cette polémique.

Un débat mouvementé

En face du militant d'extrême droite était invitée Lilia Bouziane, une étudiante en droit voilée qui est souvent invitée sur le plateau de TPMP. Le débat a donc commencé entre les deux sur la question de la religion en France. Les propos de Damien Rieu ont beaucoup choqué les chroniqueurs, qui ne se sont exprimés qu'après.

Un gros moment de tension a d'ailleurs éclaté quand Raymond a accusé le militant de mettre tous les musulmans dans le même panier. Il a été recadré par Cyril Hanouna qui lui a dit "on n'est pas chez ta mère ici", pour qu'il calme son agressivité. Mais il n'est pas le seul à avoir été dégouté par Damien Rieu. Marco Mouly, invité en même temps, a carrément quitté le plateau.

"J'arrive même plus à parler"

Invité pour une séquence clash avec Matthieu Delormeau, Marco Mouly était resté sur le plateau pendant le débat. Alors que Cyril Hanouna a tenté de faire la promotion du séminaire de l'ancien arnaqueur, il était encore bloqué sur les paroles choquantes de Damien Rieu. "Le problème, c'est qu'il m'a choqué lui, j'arrive même plus à parler", explique-t-il avant de poser la question qui le fera sortir.

"Il respecte qui lui ? Oui, je le tutoie. Tu as déjà été dans un pays musulman ?", demande Marco Mouly. Damien Rieu lui répond alors qu'il a fait de l'humanitaire pour aider les chrétiens et les juifs qui y sont en danger. C'était la phrase de trop pour Marco Mouly, il enlève son micro, énervé et sort du plateau en répétant "regarde ce vicieux là, je me casse". Un départ bien symbolique de la tension sur le plateau entre l'invité et les chroniqueurs.