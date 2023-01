Taxi, avion... Les chroniqueurs de TPMP balancent les endroits les plus insolites où ils ont fait l'amour, la séquence aussi drôle que gênante

TPMP a beau être à l'antenne depuis plus de dix ans, on ne s'ennuie jamais. Il faut dire que les clashs en direct rythment l'émission. Le dernier en date ? Celui entre Matthieu Delormeau et Véronique Genest qui vient d'intégrer l'équipe en tant que chroniqueuse. Cette dernière a confié qu'elle ne le portait pas dans son coeur. "J'ai effectivement un problème avec toi parce que je ne te trouve pas forcément très brillant. Mais voilà, c'est mon problème". Une remarque qui n'a évidemment pas plu au principal concerné.

Heureusement, Cyril Hanouna laisse aussi place à des moments plus légers. L'animateur phare de C8 aime régulièrement demander à ses chroniqueurs de raconter leur quotidien et de se confier sur leur vie personnelle. Dans la quotidienne du mercredi 11 janvier, Cyril a décidé de faire un tour de table pour connaître les endroits les plus insolites où ses collègues avaient fait l'amour.

Les chroniqueurs de TPMP sans filtre sur leur vie intime

Beatrice Rosen s'est lancée la première. Si elle a choisi de jouer la carte de la discrétion, l'ancienne comédienne a néanmoins avoué qu'elle avait rencontré quelqu'un dans l'avion avant qu'ils ne s'embrassent à l'arrivée.

De son côté, Géraldine Maillet qui s'est emportée après une remarque de Cyril Hanouna a révélé avoir fait des galipettes dans un avion mais également dans un taxi à New York. "C'était un trajet entre Soho et l'Upper East Side. C'était le soir, c'était assez romantique, il neigeait un petit peu (...) le gars (le chauffeur, ndlr) a fait comme s'il ne voyait rien".

A son tour, Gilles Verdez s'est laissé aller aux confidences. Le mari de Fatou a raconté qu'il se rendait régulièrement au parc des Tuileries près du Louvre pour faire l'amour. "Pendant quelques mois, j'ai eu mes habitudes là-bas. C'était un endroit où on venait batifoler fin des années 80 début 90 et j'avais mes habitudes dans un bosquet".

Une séquence aussi drôle que gênante que les téléspectateurs ne risquent pas d'oublier.