"C8 a décidé... " : Y'a que la vérité qui compte déprogrammée ? La mise au point de Laurent Fontaine et Pascal Bataille

Dans les années 90 et 2000, Laurent Fontaine et Pascal Bataille ont fait les belles heures de TF1. Après des débuts remarqués aux côtés du regretté Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte ?, ils ont enchaîné les succès d'audience avec Y'a pas photo et Y'a que la vérité qui compte.

Y'a que la vérité qui compte a été proposée par TF1 le lundi en deuxième partie de soirée entre 2002 et 2006. L'émission, où un anonyme invitait une personne sur le plateau pour lui faire une déclaration importante, a affolé les compteurs d'audience de la chaîne privée. Des millions de téléspectateurs se sont passionnés pour les différentes histoires, ponctuées ou non par l'ouverture du rideau.

C8 relance Y'a que la vérité qui compte

Après avoir connu une longue traversée du désert, Laurent Fontaine et Pascal Bataille ont renoué avec le succès. Et c'est à C8 qu'ils le doivent. La chaîne, où Laurent Fontaine est chroniqueur de Matthieu Delormeau dans TPMP People le week-end, a décidé d'offrir à ses téléspectateurs une séance de rattrapage des plus belles histoires de Y'a que la vérité qui compte.

Sur les premiers mois de la saison 2022/2023, C8 a distillé les meilleurs moments de Y'a que la vérité qui compte chaque jeudi soir. Et le duo Laurent Fontaine / Pascal Bataille lui a permis d'enregistrer une série d'audiences concluantes. L'ex-émission culte de TF1 s'est emparée à de nombreuses reprises du leadership TNT.

Changement de stratégie

Malgré ce plébiscite continu des Français, C8 a décidé de tout bouleverser. Y'a que la vérité qui compte ne sera pas proposé ce jeudi 9 février 2023 à 21h20. En lieu et place, la chaîne misera sur une rediffusion de Mariage chez les Bodin's. Dès lors, a-t-elle décidé de se séparer de l'émission culte de Laurent Fontaine et Pascal Bataille ?

Que ses fans se rassurent, Y'a que la vérité qui compte ne disparaîtra pas des grilles de C8. Cette dernière a décidé de la basculer le vendredi à 21h20 dès ce 10 février. Un changement de programmation plutôt bien accueilli par Laurent Fontaine et Pascal Bataille. Le duo a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour informer ses fidèles téléspectateurs de ce bouleversement.