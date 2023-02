"Il s'est barré" : un invité de TPMP People quitte le plateau pendant la pub après une question nulle, Matthieu Delormeau pris au piège

Matthieu Delormeau a présenté une nouvelle édition de TPMP People le samedi 4 février 2023 sur C8. Après avoir réglé ses comptes avec Nicolas Waldorf, il a passé au crible l'actualité des stars de la semaine écoulée.

Celui qui a été menacé par Benjamin Castaldi dans Touche pas à mon poste a débattu du documentaire retraçant la vie de Pamela Anderson. Le retour de Nouvelle Star sur M6 a été évoqué, avant que Matthieu Delormeau ne soit rejoint par Smaïn en plateau. L'humoriste a été invité à revenir sur sa carrière. L'animateur n'a pas tari d'éloges. "Je suis heureux de vous recevoir. Je vous regardais beaucoup avec ma grand-mère. Je regardais vos spectacles et tout donc c'est très touchant pour moi. Il a traversé toutes les générations", a-t-il lâché.

Une interview sous pression pour Matthieu Delormeau

Matthieu Delormeau s'est ensuite lancé dans une interview de Smaïn, qui n'a pas caché "s'emm*rder" aujourd'hui sur un plateau télé. "Comme vous avez dit 'si les questions m'emmerdent, je me casse'. Ecoutez, c'est la pub. Si dans un instant, Smaïn n'est plus là. C'est que j'ai fait une très belle interview...", a tenu à préciser l'animateur de TPMP People.

De retour en plateau, Matthieu Delormeau est apparu embarrassé. "C'est là qu'on voit un grand animateur et je ne le suis pas. Il y avait Smaïn qui était là (...) J'ai posé une question à Smaïn et il m'a dit pendant la pub 'la question, on me l'a posée 10 000 fois, ça me casse déjà les cou*lles, et il s'est barré", a expliqué celui qui s'est retrouvé au bord de l'éviction dans TPMP.

Le piège de Smaïn dans TPMP People

Matthieu Delormeau a été pris au piège par Smaïn. Ce dernier a fini par signer son retour en plateau. "Mais je déconne Delormeau, allons !", s'est-il exclamé. L'un des chroniqueurs de TPMP People s'est particulièrement amusé de la situation. Il s'agit de Laurent Fontaine.

"Il y a un truc qui est génial. C'est que quand tu l'as dit, les gens chez eux 'Put*in, le mec, il s'est cassé !' Tu as vu l'émotion qu'on passe en une seconde", a surenchéri Smaïn. Ce à quoi Matthieu Delormeau lui a répondu: "Ou alors que tu as été crédible en conn*ard...". Son invité a alors assuré qu'il était capable de tout faire en télé : le conn*rd, l'intelligent...