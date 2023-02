"Mais toi tu commences à me gonfler" : Benjamin Castaldi se lève et veut frapper Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau sur le plateau de TPMP

Une scène assez surréaliste s'est produite ce vendredi 3 février sur le plateau de TPMP. Alors que Sasha Elbaz présentait sa chronique L'indic de la Rédac, une bagarre a presque éclaté entre Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau. Sasha Elbaz dévoilait des images du présentateur de TPMP se moquant de Castaldi lors de son intervention polémique sur le chat tué dans une gare. Une fois la séquence terminée, Hanouna a voulu donner la parole à l'intéressé, mais il n'aurait peut-être pas dû.

La phrase de trop

Le chroniqueur bafouillait tout le long de son intervention. Il a alors cherché à se justifier : "comment voulez-vous que je me concentre avec quelqu'un qui gesticule...", "ça s'appelle un animateur", le coupe alors Matthieu Delormeau, qui aurait bien pu être viré de TPMP. "Mais toi tu commences à me gonfler", répond, visiblement assez énervé, l'ancien présentateur de Secret Story.

Seulement, c'est lorsque Cyril Hanouna lui demande de desserrer sa cravate, car il "zozote", que c'en est trop pour le chroniqueur. Il se lève, s'approche de l'animateur et menace de s'en prendre à lui. Tout le monde sur le plateau rigole jusqu'à ce que Matthieu lance : "Si tu oses le frapper, je te donne un TPMP People !" Castaldi a tout de suite voulu donner un petit coup à Baba, qui le lui a immédiatement rendu.

Castaldi sur les nerfs

Alors que la tension semblait redescendre, Matthieu relance Benjamin en lui proposant deux semaines de TPMP People s'il le "met au sol". Benjamin n'a pas vraiment osé toucher Hanouna et tous les deux se sont contentés de rire du moment. Seulement, la séquence ne s'arrête pas là.

Alors qu'il se réinstalle à sa place, Benjamin Castaldi menace Delormeau et lui demande de faire attention. C'est Cyril qui va séparer ses deux chroniqueurs, debout et très proches, et forcer Benjamin à se rasseoir. On sent bien qu'il y a un certain agacement du côté de Benjamin, mais tout a été fait sur le ton de la rigolade. Pas de gros drame sur le plateau de TPMP cette fois.