"C'est encore plus grave !" : Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna écoeurés par les propos de Benjamin Castaldi dans TPMP, "il a pensé toute sa vie qu'à sa gueule"

Lundi, les chroniqueurs de TPMP sont revenus sur la polémique autours de la SNCF. Alors qu'elles attendaient en gare, deux passagères ont vu leur chat s'échapper et se retrouver sur les voies, les agents ont alors refusé d'arrêter le trafic pour sauver l'animal. Résultat, le chat est mort coupé en deux par un train. Cette affaire avait beaucoup fait réagir et Benjamin Castaldi avait choqué en trouvant la décision des agents normale.

Un droit de réponse

Ce mardi 24 janvier, Cyril Hanouna a offert un droit de réponse à Benjamin Castaldi. L'animateur de C8 a confronté son chroniqueur à deux propriétaires de chats pour essayer de lui faire comprendre la gravité de ses mots. Cependant, il a maintenu ses propos : "Je vais vous dire la vérité, il y aurait eu un incident, soit quelqu'un de la sécurité, soit un pompier se serait électrocuté, il y aurait eu un problème... C'est un drame terrible pour le chat, mais je suis désolé, on ne retarde pas 400 ou 600 voyageurs pour un chat. Et je conforme et je signe".

Ces paroles ont encore une fois été vivement critiquées sur le plateau et Kelly Vedovelli en a profité pour en rajouter une couche en dénonçant son collègue. "J'ai une petite info encore plus grave. Benjamin m'a dit en loge : 'oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que moi, ça aurait été mon chien, j'aurais voulu qu'on le sauve.' C'est encore plus grave ! Si c'est les gens, on ne sauve pas, et si c'est toi, ton chien, tu le sauves", s'emporte la chroniqueuse.

Une remarque qui ne passe pas

Sur le plateau, Castaldi tente bien de se défendre en expliquant que, lui, aurait pris les choses en mains. "Mais moi, j'aurais tout fait pour sauver mon chien", tente de se justifier le chroniqueur. Cependant, il reste sur ses positions et affirme que les agents de la SNCF ont fait le bon choix.

"De toute façon, il a pensé toute sa vie qu'à sa gueule", lâche finalement Cyril Hanouna, visiblement dégouté des propos de Benjamin Castaldi. Cette séquence a beaucoup choqué les internautes et les invités présents sur le plateau pour défendre la cause animale.