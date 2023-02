"Les gens ne veulent plus de lui" : Matthieu Delormeau viré de TPMP ? Cyril Hanouna tranche

Le mercredi 1er février 2023, Cyril Hanouna a reçu Amandine Pellissard pour la deuxième journée consécutive dans TPMP. Celle qui s'est reconvertie dans le X a provoqué de nouveaux clashs en plateau.

La présence d'Amandine Pellissard a été gagnante pour C8. TPMP a battu son record d'audience historique en mobilisant 2,19 millions de téléspectateurs, soit 10,1% de l'ensemble du public, selon les chiffres de Médiamétrie relayés par PureMédias. Cyril Hanouna n'a pas manqué de s'en féliciter le jeudi 2 février.

Juste avant de recevoir Fabrice Di Vizio, qui a gravement dérapé contre Olivier Véran, Cyril Hanouna a développé un débat autour de son record d'audience historique. Celui-ci a eu pour thème: "Un nouveau record d'audience... sans Matthieu Delormeau. Faut-il se poser des questions ?".

"Si ce record est propice à la fête, ils cachent une sombre vérité. A chaque fois que Matthieu Delormeau est là, les audiences en pâtissent. Forcément ça peut faire débat...", a lancé Cyril Hanouna. Géraldine Maillet a estimé que son camarade était tellement charismatique qu'il était parfois trop présent dans l'émission. "Parfois peut-être qu'il nous écrase parce qu'on n'a pas assez de personnalités...", a-t-elle souligné.

Raymond Aabou a jugé qu'il y avait un rejet du public vis-à-vis de Matthieu Delormeau. "On joue mieux quand tu n'es pas là. Il y a un rejet. Les gens ne veulent pas que tu sois dans les records d'audience. Dix records...", lui a-t-il lancé. Gilles Verdez s'est voulu encore plus catégorique.

"Vous êtes un briseur de record !"

Gilles Verdez a estimé que le public ne voulait plus de Matthieu Delormeau. "Cyril, franchement, il faut vous débarrasser de lui (...) Les chiffres ne mentent pas. Matthieu, je vous aime beaucoup, mais les gens ne veulent plus de vous. Vous êtes rejeté par tout le monde. Vous êtes un briseur de record !", a asséné celui qui s'est livré sans tabou sur ses problèmes d'addiction.

Alors que la présence de Matthieu Delormeau était sérieusement remise en question, Cyril Hanouna a fini par trancher. "Pour moi et je le redis, c'est un des plus grands talents de la télévision française. Il fait même partie des trois plus gros talents que j'ai vus dans ma vie. Donc si le talent doit nous priver d'audience, et bien écoutez 'je dis oui", a-t-il lâché.

Matthieu Delormeau a réagi avec humour à cette issue qui ne l'a pas conduit à une éviction de TPMP. "T'es un génie quand même. Le mec sort 'quand Matthieu est là, on ne fait pas d'audience. Mais comme c'est mon ami et que j'aime les amis, je le garde !", s'est-il amusé. Cyril Hanouna a ensuite invité ses chroniqueurs à dire une gentillesse à leur camarade.