"J'ai tout perdu" : Gilles Verdez (TPMP) très cash sur ses problèmes d'addiction

Régulièrement dans TPMP, les chroniqueurs se lâchent et font des révélations hallucinantes. Récemment d'ailleurs, Delphine Wespiser dévoilait les cadeaux remportés par les Miss France. "Il y a des voitures, des parures de robes, des parures de bijoux en diamant, des Ipad, des ordinateurs, un appartement et des voyages". S'ajoute à cela un salaire d'environ 4 500 euros par mois, rien que ça !

Ce vendredi 27 janvier, c'est un tout autre sujet que Benjamin Castaldi (exceptionnellement aux commandes de l'émission) et sa bande de chroniqueurs ont abordé. Ces derniers sont en effet revenus sur les propos d'Elodie Frégé au micro du podcast Contre-addictions présenté par la chanteuse Rose. L'ancienne académicienne de 40 ans confie avoir une addiction à l'alcool, le "rituel du verre" avant de monter sur scène.

"J'ai une vraie addiction qui dure jusque-là, mais qui pour l'instant n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, c'est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. Alors ça, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview. C'est rien, ce sont deux verres, mais ce sont deux verres... Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique ? Vraiment, c'est terrible !"

Gilles Verdez a perdu "plusieurs milliers d'euros"

Benjamin Castaldi a alors souhaité savoir si les chroniqueurs autour de la table avaient oui ou non des addictions. "Vous êtes addict aux femmes, aux mariages ?" lui a alors lancé Sophie Coste. Pour rappel, le chroniqueur reconverti en animateur le temps d'une soirée est connu pour ses quelques divorces et mariages.

Finalement, Gilles Verdez s'est lancé en dévoilant avoir été addict aux courses. "J'avais une vraie addiction aux jeux, aux courses hippiques, commence-t-il. Même maintenant, je me force à ne pas rejouer parce que je suis sûr de pouvoir gagner beaucoup. J'avais gagné énormément et j'ai tout perdu sur une course donc j'ai arrêté immédiatement, plusieurs milliers d'euros que j'avais gagné... On perd tout d'un coup en une seconde, mais c'est tentant". Le chroniqueur semble avoir appris de ses erreurs.