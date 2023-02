"Tu as mis la tête dans un cul" : horreur sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi se fait renifler par l'équipe, son hygiène dégoûte tout le monde

C'était l'instant crado sur TPMP ce jeudi 2 février 2023. Après Gilles Verdez qui a dégoûté tout le monde en indiquant ne prendre que deux douches par semaine et ne tirer la chasse d'eau qu'une fois sur deux, c'est Benjamin Castaldi qui a fait une révélation dégueu. "Je me lave les cheveux une fois par mois", avoue-t-il.

"Frère, t'as mis ta tête dans un cul !"

Une annonce qui a beaucoup surpris ses collègues. "Je vous jure que c'est vrai. Je me les mouille tous les jours, mais le shampoing, une seule fois par mois ! Ca abîme les cheveux !". "Non mais, une fois par mois, faut pas exagérer", le reprend Valérie Benaim. "Non mais, tu transpires du cuir chevelu quand tu fais de la boxe", insiste Géraldine Maillet, qui a récemment insulté un de ses collègues.

"Pas du tout. Je me mouille les cheveux, c'est pareil", se justifie Benjamin Castaldi, avant de demander à sa voisine : "Est-ce que ça pu des cheveux ?". "Bah, c'est bizarre", répond Valérie, gênée après avoir senti. Cyril Hanouna essaie à son tour et lance : "Frère, t'as mis ta tête dans un cul !". "Je te jure qu'il y a une odeur. Y a une odeur de renfermé. Je te jure, je te parle sérieusement"

"Tes cheveux sentent les pieds"

Delphine Wespiser, qui a récemment laissé entendre qu'elle avait retrouvé l'amour après sa rupture avec Roger veut également tenter l'expérience. Elle sent les cheveux de Benjamin, éclate de rire et confirme : "Il y a bien une odeur de renfermé". "Ah mais je vous jure que c'est vrai ! On dirait un iep qui est sorti d'une chaussure en cuir. En fait, tes cheveux sentent les pieds", insiste Cyril Hanouna.

Après toutes les remarques de ses collègues, on imagine que Benjamin Castaldi se lavera dorénavant les cheveux plus souvent... Du moins on l'espère.