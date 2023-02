"Je ne sens pas mauvais" : Gilles Verdez évoque son hygiène, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP écoeurés

Dans la quotidienne de TPMP diffusée ce jeudi 2 février 2023, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont débattu sur l'influenceuse Allison McCarthy, qui a affirmé sur TikTok qu'elle ne se lavait que deux fois par semaine. "Si je prends une douche, je me lave les cheveux. Pourquoi devrais-je prendre une douche et ne pas me laver les cheveux. Mais le fait est que je ne veux pas me laver les cheveux tous les jours", a-t-elle déclaré.

Sur le plateau, Cyril Hanouna demande donc à ses chroniqueurs s'il y en a parmi eux qui font pareil. Gilles Verdez révèle que, lui aussi, il ne prend que deux douches par semaine. "Dans le monde, des gens meurent de soif. Vous le savez ça ! Comme des gens meurent de soif, moi, j'économise l'eau", assure-t-il.

"Quand je vais aux toilettes, je ne tire plus la chasse d'eau"

"Tu vas bientôt avoir des partenaires qui vont mourir asphyxiés", s'amuse alors l'animateur qui a révélé le classement de ses chroniqueurs les mieux payés, avant que Gilles ne lâche une nouvelle information qui dégoûte encore plus ses collègues : "J'ai pris une décision radicale. Quand je vais aux toilettes, je ne tire plus la chasse d'eau. Je la tire une fois sur deux et pour être sûr de ne pas fourcher, je ferme l'eau chez moi. Comme ça je suis certain de ne pas pouvoir le faire".

"Pourquoi tu fais pas directement sur la moquette ? Tu vas gagner du temps. Tu chies sur la moquette !", se moque alors Matthieu Delormeau, sous les rires du public. "Non mais tu te laves que deux ou trois fois par semaines ?", redemande Cyril Hanouna, toujours autant halluciné.

"Je ne sens pas mauvais"

"Bah le moins possible ! J'essaye de réduire. Il le faut Cyril. Le monde a besoin que nous réduisions notre consommation d'eau. Donc je m'y astreint", insiste Gilles Verdez. "Et si tu sens mauvais, tu fais comment ?", l'interroge ensuite Géraldine Maillet, qui a récemment insulté un autre chroniqueur. "Mais je ne sens pas mauvais", assure-t-il, devant ses collègues perplexes.

"Je prends le moins possible d'eau. L'eau c'est la vie", conclut enfin le chéri de Fatou. Une bonne action pour la planète, une moins bonne pour ses voisins de table !