"C'est une blague ta chanson ?" : Raphaël Pépin se lance dans la musique, les internautes le terminent

Raphaël Pépin a fait ses débuts dans la télé-réalité en 2011 dans L'Ile des vérités 3. Il a ensuite enchaîné en participant à énormément de programmes comme Les Princes de l'amour 2, Les Anges 7,8,9,10 et 11, Friends Trip 2 et 3, La Villa des coeurs brisés 3 ou Les Vacances des Anges 4. Lors de certaines de ces expériences il a été accusé de harcèlement par des candidates comme Nathanya et Angèle Salentino. Il n'a également pas une très bonne réputation aux yeux du public. Il est souvent accusé d'être misogyne et violent.

Des accusations qu'il a toujours réfutées. "Ce sont des inepties. Harcèlement est un mot très fort. Évidemment, il y a des querelles entre candidats. Maintenant dire que c'est du harcèlement, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez retrouver partout (...) En aucun cas, la production m'a demandé de harceler des gens et en aucun cas, j'accepterais si on me le demandait (...) En aucun cas, je me serais permis d'harceler une femme", a-t-il déclaré dans TPMP.

Raphael Pépin se lance dans la chanson

Dans l'émission, il a également assuré qu'il n'y a pas de drogue sur les tournages de télé-réalité. "Je n'ai jamais vu de candidat prendre de cocaïne", a-t-il affirmé, avant de nuancer : "Effectivement ça m'est arrivé de voir un candidat fumer un joint sur le tournage. Oui, j'ai déjà vu du shit". "Mais je n'ai jamais vu de cocaïne devant mes yeux", a-t-il conclu.

Récemment, Raphaël a de nouveau voulu démentir toutes les accusations dont il a été la cible toutes ces années. Et on peut dire qu'il l'a fait de manière surprenante : en chanson ! Le candidat qui s'est éloigné du monde de la télé-réalité semble donc se lancer dans la musique. Dans un extrait d'un titre dévoilé en story, on l'entend chanter : "Je frappe les femmes, je suis misogyne, entre alcool et cocaïne. Je vous raconte pas ce qu'on s'imagine. (...) On a parlé sur le net, on a parlé sur mes ex, on a pas parlé sur mes peines"

Les internautes ne sont pas convaincus