"C'est moche une femme enceinte (...) c'est gros", Matthieu Delormeau se lâche dans les coulisses de TPMP

Hanouna prêt à sanctionner son chroniqueur

Un commentaire peu étonnant venant de la part de quelqu'un qui a fait de la salle de sport sa deuxième maison, mais qui a bien évidemment choqué ses collègues, à commencer par l'animateur. Déjà déçu par d'autres séquences qui l'avait motivé à le priver de son propre bébé, "Tu seras destitué de TPMP People, dès la fin de l'année en décembre. (...) Ça sera Benjamin Castaldi qui va reprendre la relève dès janvier", Cyril Hanouna s'est cette fois-ci lancé dans une série de vannes sur ses audiences et ses performances en tant qu'animateur solo, avant de déclarer, "Je vais demander bien entendu à toutes les femmes de ne pas le regarder le samedi !"

On vous rassure, tout ceci a bien évidemment été dit sur le ton de l'humour, et Delormeau a même tenté de s'excuser en affirmant qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit : "Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une femme enceinte ? Je le pense aussi. C'est quelqu'un qui va donner la vie".

On ne sait pas pourquoi, mais tant que Sasha Elbaz trainera dans le coin, on imagine que lui et les autres chroniqueurs seront beaucoup plus sages en coulisses.