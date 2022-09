TPMP : Matthieu Delormeau bientôt viré à cause du fils de Cyril Hanouna ? Son avenir en suspens

Une semaine seulement après la rentrée de TPMP, le programme culte de C8 va-t-il bientôt perdre l'un de ses chroniqueurs emblématiques ? Ce n'est pas impossible si l'on se fie à l'émission de ce mercredi 7 septembre 2022. Et pour cause, Cyril Hanouna a laissé entendre que Matthieu Delormeau pourrait être bientôt viré. La raison ? Il s'en est pris à la mauvaise personne.

Matthieu Delormeau critique le fils d'Hanouna...

Nouvelle recrue de Touche pas à mon poste, le vidéaste Nino Arial a en effet profité de sa présence hier soir pour faire une étonnante révélation : Matthieu Delormeau n'aimerait pas Lino, le jeune fils du présentateur de C8. Alors qu'il venait de dévoiler les coulisses du talk show et sa rencontre avec l'enfant, il en a surtout profité pour balancer (avec humour) sur l'hypocrisie de son collègue.

"Matthieu, dans sa bonté excessive et son honnête légendaire, regarde Lino et commence à dire 'qu'est-ce qu'il est beau cet enfant, il est magnifique, il est gentil, il est super...'", a-t-il dans un premier temps contextualisé, avant d'ajouter, "Et c'est là que, Matthieu, tu m'as blessé, parce que Lino est un ami avant tout. Mais au moment où vous [Cyril Hanouna et Lino, ndlr] êtes partis vers l'ascenseur, [Matthieu] s'est retourné vers moi et il a dit, je cite 'cet enfant est exécrable, je ne le supporte pas'".

... l'animateur prêt à le virer ?

Une révélation qui a choqué tout le monde sur le plateau et qui a logiquement motivé Cyril Hanouna à défendre son fils. Le twist ? Cette accusation et la réponse maladroite de Delormeau - qui s'est notamment trompé de prénom en parlant de Lino alors qu'il se considère comme "sa marraine", lui a donné une idée très étonnante.

"C'est très simple. Demain ou après-demain, mon fils viendra vous répondre en direct. Vous ferez une confrontation avec lui, a-t-il ainsi déclaré en tentant de garder son sérieux. De cette confrontation, on prendra ensuite une décision, lui et moi, sur votre avenir". Oui, vous avez bien lu, le futur de Delormeau au sein de TPMP devrait donc passer par Lino dès ce jeudi 8 septembre 2022.

Et forcément, le mis en cause s'est montré agacé par cette proposition et a malheureusement aggravé son cas en s'en offusquant. Alors que le chroniqueur déplorait une telle injustice, "C'est un gosse de 8 ans qui n'a jamais rien fait qui va me dire si je pars ou pas ?", Cyril Hanouna lui a répondu, "Il a rien fait ? Je vais vous dire, vous partez très très mal. Il décidera demain, en son âme et conscience, si vous devez quitter l'aventure ou pas".