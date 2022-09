"C'est indigne, c'est un grand malade" : cette blague cruelle de Laurent Correia sur ses enfants n'a fait rire que lui

Alors que les parents passent leur temps à interdire à leurs enfants de mentir, les adultes sont pourtant les premiers à ne jamais dire la vérité. Entre, "Mange ta soupe, tu vas grandir", "Mange tes épinards, tu seras plus fort" ou encore "Evidemment que la Petite Souris existe et en a quelque chose à faire de ta dent pourrie", et bien sûr "Si tu ne veux pas dormir, le monstre sous ton lit va venir te déchiqueter en commençant par tes pieds", ce ne sont pas les mensonges qui manquent à leur répertoire pour maîtriser leur progéniture.

Laurent traumatise ses enfants avec une blague

Oui, les parents sont sadiques et on comprend mieux pourquoi, une fois adultes, on a tous besoin d'aller suivre une thérapie pour grandir normalement. Et ce n'est pas Laurent Correia, le mari de Jazz, qui nous contredira. Au contraire, ce dernier a tout simplement imaginé le pire prank possible à réaliser auprès d'un enfant cette semaine.

"Je leur fait croire que je vais les vendre parce qu'on n'a plus d'argent", a-t-il ainsi expliqué en légende d'une story publiée sur Instagram. Dans la vidéo en question, on pouvait notamment l'entendre négocier avec son fils (Cayden) et sa fille (Chelsea) pour savoir lequel des deux il allait mettre sur le marché et à quel prix.

Une blague totalement WTF qui, si elle n'a pas semblé (trop) fonctionner sur son aînée, a en revanche traumatisé le plus jeune. Tandis que Laurent lui expliquait qu'il avait décidé de le vendre car il n'était "pas assez sage", le pauvre petit garçon a refusé de l'accompagner et, les larmes aux yeux, l'a supplié de le garder (voir ci-dessous).

>> Jazz et Laurent Correia (JLC Family) quittent officiellement Dubaï : "tout coûte très cher" <<