Jazz et Laurent Correia (JLC Family) en faillite ? L'influenceur se confie sur leur vie actuelle

C'est l'étrange rumeur du moment qui circule sur le web, Jazz et Laurent Correia de la JLC Family seraient au bord de la faillite. Tandis que le couple passe habituellement son temps à mettre en scène son incroyable vie sur les réseaux sociaux, le train de vie des deux amoureux serait en réalité moins glamour. Alors, info ou intox ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir l'une de leurs fans.

Jazz et Laurent en faillite ?

A l'occasion d'une session de questions/réponses organisée sur le compte Instagram de Laurent, une abonnée a posé la question suivante, "Pourquoi vous ne faites plus trop de placements ? Il y a un blogueur qui dit que vous êtes en faillite ? Est-il vrai ?". Une interrogation qui a surpris le jeune papa, qui a donc tenu à rassurer tout le monde sur l'envers du décor.

"J'ai arrêté [les placements de produits] de mon plein gré, a révélé Laurent, désormais occupé par une autre activité plus lucrative selon lui. Ca me prenait énormément de temps et, comme je l'ai déjà dit [en story] ce temps-là je veux le consacrer au trading, à vous montrer que le trading fait gagner de l'argent à tout le monde et que ça peut vraiment changer la vie de beaucoup d'entre vous".

Autrement dit, tout semble aller pour le mieux pour lui et sa femme du côté financier, alors même qu'un troisième bébé pourrait compléter leur famille. A l'écouter, la situation n'aurait même jamais été meilleure tant cette activité lui rapporterait gros, "Ca peut faire un complément de salaire, comme ça peut changer la vie. Je suis honnête avec vous, ça peut juste faire un petit complément par mois, mais si vous êtes vraiment investi et que vous êtes focus là-dessus, ça peut vraiment changer votre vie. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer à fond dans le trading parce que moi-même, ça a été l'un des investissements les plus lucratifs de ma vie".

Les fin des aventures à Dubaï ?

Une déclaration qui devrait rassurer leurs fans, même si Laurent n'a pas caché qu'un gros changement pourrait bientôt s'organiser dans leur vie. A la suite de ce message, il a en effet laissé entendre que sa famille pourrait rapidement quitter la luxueuse ville de Dubaï, dans laquelle ils se sont pourtant mariés.

Toutefois, n'allez pas imaginer des scénarios improbables derrière ce départ. Si l'on se fie à l'influenceur, il serait simplement temps pour eux de tourner la page, "On pense avoir un peu fait le tour de Dubaï et on a toujours un peu besoin de nouveautés. On reste quand même jeunes, on a envie de moments, de piment dans la vie. Et c'est vrai que (...) en ce moment on y pense, à déménager, pour de nouvelles aventures et peut-être découvrir un nouveau pays, recommencer à zéro. C'est ça notre kiff".

Le message est passé.