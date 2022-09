"C'est franchement moche" : Florie Galli (Familles nombreuses) face à un soucis de santé inquiétant

Familles nombreuses, la vie en XXL : Florie Galli se confie sur ses problèmes de santé

Florie Galli fait partie des mamans que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, avec son mari Bastien et leurs 5 enfants (Arthur, Maxime, Lucie, Rose et Paul). Alors que récemment, elle a confié que sa tribu va quitter Familles nombreuses, la vie en XXL, la mère de famille a révélé avoir des soucis de santé depuis le retour des vacances.

Ce lundi 5 septembre 2022, dans sa story Instagram, Florie a expliqué : "Le seul problème, vient de moi. Je n'ai pas pu faire de sport à cause de douleurs aux cotes et au dos. Je n'ai jamais arrêté de tousser. Je tousse beaucoup moins aujourd'hui, mais, là, ça me fait extrêmement mal. Cela s'est aggravé. Puis, mon dos est tout bloqué...".

Celle dont le fils aîné Arthur était déjà pas mal absent du programme, car il ne voulait plus être aussi présent qu'avant, a ajouté : "Cela devient si compliqué que je ne peux même plus porter les enfants...". Suite à la révélation des symptômes, "beaucoup me disent que j'ai peut-être la coqueluche. Je vais explorer cette piste" a-t-elle précisé.

"Mon état s'était aggravé", "je dois faire un scanner thoracique"

Et elle a donné des nouvelles sur son état de santé ce mardi 6 septembre 2022, toujours dans sa story Instagram. "Ce n'est pas la coqueluche" a-t-elle annoncé. Mais les médecins ne savent pas encore de quoi il s'agit exactement et elle attend encore un diagnostic.

"J'ai réussi à avoir un rendez-vous urgent. Apparemment mon état s'était aggravé, j'ai donc un traitement assez fort à base de cortisone et d'antibiotiques" a détaillé Florie, "là c'est franchement moche". "Je dois faire un scanner thoracique", "pour vérifier l'état de mes poumons", a-t-elle indiqué avant de conclure : "Je parle pas trop longtemps parce que j'ai du mal à reprendre ma respiration".