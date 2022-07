Familles nombreuses, la vie en XXL : nouveau départ, une famille star quitte l'émission de TF1 !

Les Galli quittent Familles nombreuses, la vie en XXL

Une page s'apprête à se tourner dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Alors que l'émission de TF1 intègre régulièrement de nouvelles tribus afin de continuer à maintenir l'intérêt des téléspectateurs et mettre en scène de nouvelles situations de vie, c'est l'une des plus emblématiques du programme qui s'apprête à faire ses valises : les Galli.

Ce samedi 9 juillet 2022, Florie Galli a en effet profité d'une session de questions / réponses organisée sur son compte Instagram pour se confier sur l'avenir de sa famille à l'écran. Et la maman de 5 enfants l'a révélé, leur aventure va bientôt prendre fin : "Il doit rester quelques épisodes à la rentrée mais ce sont les derniers pour nous".

Un départ temporaire ?

Clap de fin définitif ? Difficile à dire. Florie Galli l'a rappelé, elle aime toujours autant l'émission, la considérant comme une "expérience extraordinaire" et elle ne regrette rien du tout à son sujet. Surtout, elle et ses proches ont déjà fait une pause par le passé avant de finalement revenir. On s'en souvient, c'est en 2020 que la famille s'était absentée une première fois des écrans afin de permettre à tous les membres de souffler et de se retrouver.

"Les tournages peuvent être très fatigants, avait déploré la mère de famille à l'époque auprès de Télé-Loisirs, alors même que les conséquences des diffusions étaient parfois intenses. Les images qui sont montrées chaque jour à la télévision nous exposent quand même pas mal aux critiques." Cette année, Florie Galli n'a rien dévoilé à ce sujet, mais quand on sait qu'elle reprochait une perte d'innocence et de vie privée, "On est des êtres humains et on est fatigués d'entendre systématiquement, et de lire surtout, des mauvaises choses qui ne sont absolument pas vraies", et que la situation ne s'est clairement pas améliorée pour les différents participants en deux ans, il n'est pas idiot de penser que ce point de vue est toujours présent aujourd'hui.