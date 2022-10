"Ambiance malsaine" : une prétendante de L'amour est dans le pré 2022 tacle sa rivale évincée (Spoiler)

Les choix des agriculteurs se précisent dans L'amour est dans le pré 2022 sur M6. Certains ont déjà pris leur décision et il va y avoir des départs dans l'épisode 9, diffusé ce lundi 17 octobre 2022. Puisqu'il est déjà disponible sur Salto, on a le droit à quelques spoilers en avance, comme chaque semaine. On sait par exemple qu'un prétendant va faire une blague ultra gênante et quitter la ferme tandis qu'un agriculteur va éjecter une prétendante à cause d'un détail physique. Également au programme ? De nouvelles blagues 100% malaise de Thierry. La base quoi !

Mais on aura aussi droit à la résolution du drama de la saison ! Souvenez-vous, il y a quelques semaines, un énorme clash a éclaté entre le Corse Sébastien, Perrine et Léa. Alors que Perrine a fait une blague pas très appréciée par Léa, le Corse s'est énervé sur elle et a choqué le web. Par la suite, Perrine a réagi sur les réseaux et a critiqué le montage. Alors, qu'adviendra-t-il de ce triangle amoureux ? On a la réponse !

Sébastien fait son choix

Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré 2022, Sébastien va faire son choix entre Perrine et Léa. Et sans surprise, c'est cette dernière qui va rester à la ferme. Honnête, l'agriculteur va dévoiler son choix à Perrine qui sera assez peinée de cette décision, même si elle la comprend. "J'ai plus envie d'apprendre à découvrir Léa que toi. Ne m'en veux pas (...) Je suis désolé. Je suis quelqu'un de terre à terre, je vais plus avoir le caractère de Léa en fait" déclare Sébastien.

Si elle ne laisse rien montrer d'abord, Perrine s'est ensuite affichée très triste devant les caméras. "Je suis vraiment triste, très déçue et en colère contre moi-même parce que je n'ai pas su montrer qui j'étais. Donc à, je repars et Seb a une image de moi qui n'est pas... Je n'ai pas su vraiment me livrer, je n'ai pas su me montrer. Je n'ai pas pris assez de temps. La situation m'a déstabilisée. Voilà, quand on me braque, ben je me referme fois dix" a-t-elle déclaré avant de fondre en larmes. "Je voulais faire la fille forte, alors que je ne suis pas si forte que ça. Mais bon, il ne faut pas le dire (...) Il y a eu cette barrière entre nous deux. On n'a pas su briser la glace au bon moment, et je suis triste par rapport à ça." ajoute Perrine.

Léa lance une pique à Perrine

Si elle finit l'aventure sur des larmes, Léa, elle, est plutôt contente de ce départ. Elle va même jusqu'à lancer une pique à son (ex) adversaire pour le coeur de Sébastien. Léa confie même à Sébastien aller beaucoup mieux après le départ de Perrine et ajoute devant les caméras : "Je suis super heureuse. Maintenant que je suis seule avec lui, je vais lui montrer que je suis là pour lui, qu'on puisse se découvrir sans cette ambiance malsaine, un peu pesante. Il ne reste pas beaucoup de temps mais il va falloir enclencher la deuxième".