"Allez vous faire f*utre" : L'Attaque des Titans enfin de retour... avec un twist, les fans en colère contre MAPPA

Initialement, la saison 4 de l'anime L'Attaque des Titans - diffusée entre décembre 2020 et avril 2022 avait été annoncée comme la dernière. Pourtant, à la surprise générale, MAPPA - le studio désormais derrière sa réalisation, a annoncé l'an passé que la conclusion des aventures d'Eren, Mikasa et Armin allait finalement s'étendre à travers de nouveaux épisodes.

Le retour de L'Attaque des Titans annoncé... avec un twist

Une situation inévitable au regard de la lenteur du rythme d'adaptation de l'oeuvre d'Hajime Isayama (dont le manga est terminé depuis avril 2021) et une frustration de plus en plus grande du côté des fans. Il apparait effectivement évident que ce choix créatif de repousser la fin n'est en rien dicté par une ambition qualitative (les premières saisons sous WIT étaient plus rapides mais tout aussi intenses et excellentes), mais bien par l'envie de surfer sur le buzz en maximisant les bonnes audiences et donc les retombés derrière.

Et ce n'est clairement pas la nouvelle annonce de MAPPA qui viendra calmer ce désagréable sentiment d'abus. En cause ? Ce mardi 17 janvier 2023, le studio a ENFIN dévoilé la date de diffusion de la partie 3 de la saison 4 (ou saison 5) après de longs mois d'attente. Or, il l'a immédiatement précisé, si les nouveaux épisodes débuteront donc à partir du 3 mars 2023 sur la NHK au Japon (probablement en simulcast sur Crunchyroll en France), ils seront ENCORE UNE FOIS découpés en deux parties. De fait, après une première fournée d'ici le printemps, la suite et fin (normalement) devrait être programmée vers l'automne...

Les fans en colère

Vous ne rêvez pas, la partie 3 de la saison 4 va donc elle-même être découpée en deux parties. Une façon de faire de plus en plus ridicule, qui a rapidement provoqué la colère des fans sur les réseaux sociaux dont la patience semble clairement avoir atteint ses limites. Même One Piece et ses combats qui s'étirent sur 60 épisodes ne nous prend pas autant pour des idiots.

"L'Attaque des Titans aura réussi à encore/encore/encore fragmenter le bout d'adaptation qui lui reste, et si ce n'est pour l'absurdité stylistique sans fin du truc, il y a de quoi penser aux employés de Mappa, sans doute nourris à de la viande crue", peut-on désormais lire sur les réseaux sociaux. De même, des messages du style, "Faut dire les termes L'Attaque des titans a perdu de sa superbe à force de teaser les gens pour une qualité d'animation pas ouf et 650 000 excuses que les gars de Mappa sont sous pression. Perso je regarde avec zéro feeling" ou encore "Mappa allez vous faire f*utre quand même. Comment ça 2 parties dans une partie 3. La fin de l'Attaque des Titans c'est un DLC ?" sont omniprésents.